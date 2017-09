División y golpeteo en las élites

. En un escenario singular se presentó el documento que contiene el quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Por primera vez, desde que se reformó la ley, no fue posible que lo entregara el secretario de Gobernación, como lo establece la normatividad, sino que tuvo que entregarlo un funcionario de menor rango, al no haberse puesto de acuerdo los grupos parlamentarios al interior de la Cámara para renovar su Mesa Directiva.El punto de confrontación ha sido el “pase automático” que el PRI y Peña Nieto pretenden dar al procurador general, Raúl Cervantes, para convertirlo en Fiscal General, propuesta que la mayoría de la directiva del PAN, el PRD y Morena no avalan. Por su parte, el PRI se entrometió en el conflicto interno del PAN, y designó como presidente de la mesa directa del Senado a Ernesto Cordero, confrontado con Ricardo Anaya, y promotor de hacer acuerdo con Peña Nieto en torno a Raúl Cervantes. En contrapartida, el PAN en la Cámara de Diputados, en alianza con Morena y el PRD, le bloqueo al PRI el nombramiento de la presidencia de la Mesa Directa. Situación que coloca al Congreso en situación extraordinaria porque no está previsto qué hacer si para el 5 de septiembre no se nombra a la presidencia de la Mesa Directiva.“Es chantaje”, les dice César Camacho, coordinador de los diputados del PRI; es “imposición” del fiscal general para cuidar desde ahora las espaldas de Enrique Peña Nieto, le contestan sus oponentes. Lo real es que el informe de la Presidencia pasó a segundo término frente a la confrontación que hay entre los diputados federales y la parálisis de la Cámara. ¿O no?No es cosa menor lo que está en juego. Del fiscal general dependerán las sanciones a quienes incurran en actos de corrupción, así como la Fiscalía Anticorrupción. Su nombramiento es de 9 años, y el PRI y Peña Nieto desde ahora se “curan en salud”, quieren un fiscal “a modo”, ya que Raúl Cervantes, antes de ser Procurador General, era senador del PRI. “Es de casa”, y muy cercano a Peña Nieto, por ello la insistencia del PRI por dejarlo como fiscal general. ¿O no?. No arranca aún el proceso electoral del 2018, y ya golpes bajo la mesa en varios partidos políticos. En el caso del PRI de Sinaloa, hay varios molestos con la pretensión del gobernador de hacer alianza con el PAS, sobre todo si ceden a la petición de Melesio Cuen para ser postulado al Senado bajo las siglas del PRI, porque desplaza a varios priistas que también quieren el cargo. Los trascendidos de que a Cuen lo están investigando en Estados Unidos por presuntos vínculos y relaciones con bandas del crimen, cierto o falso, puede ser parte de ese golpeteo. ¿O no?Lo real es que los políticos son la única especie que tropieza dos veces con la misma piedra. Cuen era el mejor aliado de Gerardo Vargas y Malova, salen del gobierno y el PAS les da la espalda.Pero Quirino no aprende la lección, como todo político, cree que puede mantener el control, aún de quién ha demostrado que no tiene lealtades, sino intereses. ¿O no?Es preocupante que la violencia de género y los feminicidios en Sinaloa sigan en aumento, aún con la alerta de violencia de género. Son más las víctimas que en 2016, y mayor la crueldad. ¿Será que las autoridades no hacen su tarea?