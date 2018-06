División y realineación política

“El Rey ha muerto, viva el Rey”, es una frase acuñada en los regímenes monárquicos, que se emplea como ritual en la sucesión de las monarquías. El objetivo era reafirmar la fidelidad de los súbditos ante el nuevo monarca y garantizar la estabilidad en la transición y cambio de rey. En México, la expresión se utiliza para evidenciar que la fidelidad política no existe, que una vez derrotado (políticamente hablando) un aspirante, luego, luego, las mayorías se alinean al que gane.Aunque hay mucho encono en este proceso electoral y descalificaciones entre los seguidores de los contendientes a la Presidencia, es muy probable que pasada la elección los grupos políticos se realineen, y no mantengan fidelidad con sus siglas partidistas. De hecho ya lo están haciendo, hay integrantes del PRI, del Verde, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del PAN, y hasta del PAS en Sinaloa, que al ver como potencial ganador a Andrés Manuel López Obrador ya están buscando su reacomodo, haciendo contacto con integrantes del candidato de Morena, diciéndoles que “por debajo de la mesa lo están apoyando”, todo con el fin de garantizar no quedar fuera de la sombra del poder. ¿O no?Lo real es que, de concretarse la victoria de AMLO, habrá un reacomodo de las fuerzas políticas y una nueva distribución de mandos; sin embargo, los realineamientos que se están dando en algunas entidades hacen pensar que ante la eventual derrota del PRI-Verde-Panal y del PAN-PRD-MC, integrantes de esos institutos políticos se reagrupen y se sumen a la “Ola Pejista”. ¿Será?El riesgo es que Morena, en afán de sumar como lo hecho, absorba a los oportunistas políticos; y el nuevo proyecto de nación que enarbolan termine entrampado entre políticos sin convicciones ni vocación de servicio, que lo que buscan es tener poder y obtener canonjías al amparo de los gobiernos. ¿O no?En Sinaloa hay varios ejemplos de ello, Morena no pone requisitos de admisión, solo con que digan que apoyan a AMLO los admiten, y han terminado como sus seguidores algunos oportunistas y de malos antecedentes... ¿será?. En el peor momento se produjo la fractura en el PRI en la zona norte; se supone que habían concertado acuerdos con los malovistas, en afán de cerrar filas y fortalecer a los candidatos del tricolor. Sin embargo, dicen, que la última gira de Meade fue el parteaguas, porque en pleno evento político quisieron exhibir a Malova por presuntos actos de corrupción, lo cual generó molestia entre sus seguidores. A Mario Zamora le atribuyen el “golpe”, lo cual de ser verdad es una torpeza política, porque si algo ocupa Marito es respaldo, no solo están en riesgo de perder la Presidencia, sino también la mayoría de diputados y de senadores. Particularmente el PRI se ve débil en la entidad, tiene en contra la animadversión de gran parte de ciudadanos a las siglas del tricolor, es probable que pierda mayoría en el Senado, en los distritos federales, las diputaciones locales y alcaldías, y divididos peor. La derrota les amenaza. ¿O no?El que está sonriendo con la división del PRI, dicen, es el candidato al senado del PAN-PAS-PRD, Héctor Melesio Cuen, quien está batallando para sumar adeptos, pero, dividido el PRI, de rebote le traerá ganancias, sobre todo si como dicen, trae acuerdos con Gerardo Vargas. ¿Será?Lo real es que, en la política también, a río revuelto, la ganancia es de otros. ¿O no?