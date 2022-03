¿Divorcio en frente? Evidentemente, Morena arremete políticamente contra el PAS

audima

Nuevo golpe, ¿cuántos más? Cuando la alcaldesa de Cosalá, Carla Corrales, hizo pública su renuncia como militante del PAS, los dirigentes de este partido confirmaron sus sospechas. Y ahora con la salida del PAS de la alcaldesa de El Rosario, Claudia Valdez, ya saben lo que se está cocinando… en su contra. En la entrega del domingo pasado adelantamos que se venía una embestida política contra el Partido Sinaloense. Y esa embestida está aquí, presente y con la posibilidad de que sean más servidores públicos que llegaron a esos puestos con la bandera del PAS, que anuncien su retiro de ese partido. Y si las sospechas que tenía la dirigencia del PAS en Sinaloa, encabezada por Antonio Corrales Burgueño, no tenían claro quién estaba atrás de esta acción, pues las evidencias ya muestran quién por lo menos está intentando capitalizar estos desprendimientos. ¿Y quién creen? Pues es Morena. En Cosalá, la expasista Carla Corrales no tuvo empacho alguno de dejar ver que el partido que le simpatiza es Morena. ¿Así o más claro? Y en El Rosario, aunque se intentó no ser tan obvios en declaraciones, en la conferencia ofrecida por la expasista Claudia Valdez, ¿quién creen que estuvo presente? Pues ni más menos que el dirigente estatal de Morena, Manuel de Jesús Guerrero. Así o más claro. En el PAS no descartan otros desprendimientos. Saben que en el último año arribaron al partido exmilitantes del PAN, del PRI e incluso del PRD. Hay algunos, y lo saben en el PAS, que llegaron con la intención de ser considerados para cargos públicos. Entonces, como no hubo campo para tantos, esos pudieran decidir abandonar el barco pasista. Habrá que verlo.

¿Divorcio enfrente? Ayer, don Antonio Corrales Burgueño, líder en estos momentos del PAS declaró que “Morena y PAS son aliados”. Y recordó que ambos crearon candidaturas comunes en todos los distritos electorales y en todos los municipios. Además, en candidato a la gubernatura. Y no le falta razón a don Antonio. Así fue en la elección pasada. Pero pareciera que a Morena ya no le conviene seguir en este “matrimonio”. Y como mal esposo, ha comenzado a golpear a la esposa. Primero fue de palabra. Luego sembrando dudas sobre su honorabilidad. Y ahora ha llegado a los golpes, arrebatándole a sus “hijos”. El caso es que Morena y con mucha más razón su dirigente estatal, Manuel de Jesús Guerrero, no se mandan solos. Tienen quién los pastoree. Y pues todos los caminos conducen al tercer piso del Palacio de Gobierno. ¿O no? A pesar de que el PAS busque como la esposa abnegada perdonar a su marido. Este parece que no tiene ninguna intención de frenar sus agravios. ¿Cuánto más tendrá que aguantar? La liga al parecer la han estirado mucho y está a punto de romperse.

¿Casualidad? El gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer ayer que el SAT tiene registrada una deuda de la Universidad Autónoma de Sinaloa que pudiera llegar a los 2 mil 035 millones de pesos. Eso sería por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido y no enterado. Otros bajo el “concepto de accesorios”, que se tratarían por impuestos moratorios. Dijo que estas retenciones se dieron entre 2015 y 2016, justo cuando se desempeñaba como rector de la UAS Juan Eulogio Guerra Liera. Rocha Moya, al dar a conocer este tema, también que apoyará a la UAS para resolver esta deuda. Lamentó que las autoridades universitarias en ese periodo hayan incurrido en esta omisión. Y reiteró que apoyará al actual rector, Jesús Madueña, para resolver el problema. Esto se da en medio de la embestida que enfrenta el PAS. ¿Casualidad?