Doblan las manos en el tema de la basura en Ahome

Doblan las manos. Dicen que a la administración del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se le hizo bolas el engrudo en el caso del servicio de recolección de basura. Aquella firmeza que mostró Vargas Landeros en la pasada sesión de Cabildo que no estaba en riesgo el servicio, se vino abajo. A menos de 24 horas de que por órdenes del Juzgado Séptimo de Distrito clausuraran el relleno sanitario de esa empresa por irregularidades que ellos mismos confirmaron a esa instancia judicial en el juicio de amparo interpuesto por ejidatarios de Choacahui, lo reabrieron bajo el argumento de que habría un problema de salud pública por la falta de recolección de basura, ya que OP Ecología no tenía donde tirarla. Y todavía el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, admite que esa acción que hicieron va en contra de lo ordenado por el juez. Pero que sólo reabrieron el relleno sanitario para sábado y domingo. O sea, sólo van a violar la ley un poquito “por el bien de los ahomenses”.

Entrampados. Algunos no hacen válida esa justificación porque previamente Vargas Landeros sostuvo que si OP Ecología no daba el servicio no pasaba nada, que se iba a dar, dijo, ya que había empresas dispuestas a otorgarlo. Incluso, que ellos tenían camiones para hacerlo. Ahora se sabe que el problema cuando menos los agarró fuera de base. Tuvieron mucho tiempo para prepararse a esta coyuntura, pero lo desperdiciaron. Muchos que creyeron que la postura del alcalde estaba encaminada a rescindirle el contrato a OP Ecología por no cumplir con la cláusula del relleno sanitario, se desilusionaron. Si no pueden sostener el caso teniendo un mandamiento judicial, menos tratando de rescindir el contrato. ¿Tiene o no relleno sanitario OP Ecología para definir si cumple o no con el contrato con el Ayuntanmiento? Ya no hay seguridad de que Vargas sostenga que no. Hacerlo implicaría rescindirle el contrato. Ya ni hablan de esta vía porque, calladito, César Guevara empezó a operar el relleno el 28 de octubre y dice que sí cumple con todo, aunque eso está por verse.

Leña al fuego. Muy molestos están los ejidatarios de Choacahui por lo manifestado por el dueño de OP Ecología, César Guevara. Y es que dijo que le sorprendía que se ampararan en contra del relleno sanitario de ellos, pero no lo hicieran contra el que tiene PASA. Estos le devolvieron las chifletas con que también a ellos les sorprendió cómo el entonces alcalde Chapman les salvó el contrato. Maniobrando con los regidores, hicieron una modificación para poder que cumplieran con tener el relleno sanitario, cláusula que incumplían en ese momento. Y todavía la comuna les entregará el terreno que ellos donaron, pero no para esa empresa.

Titubeos. Los opositores a la planta de fertilizantes en Topo marcharon hasta llegar a Palacio Municipal. Y quien había dicho que ya no se iba a meter en el caso desilusionado por lo que llamó “manipulación”, el líder de Aquí No, Ulises Pinzón, encabezó la manifestación. A muchos ya no sorprenden los titubeos de Pinzón porque cuando se dio a conocer lo de la consulta popular, de inmediato la avaló, pero después se echó para atrás. Aunado a esto, circula un comunicado falso de GPO en el que anuncia su reubicación. Esto no es más que para tratar de confundir.

Tras el trono. El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, reapareció tras hacer su catarsis por su frustrado intento de ser fiscal general del estado. Lo hizo como muchos ya lo esperaban: entregado a la nueva fiscal Sara Bruna Quiñónez. Cómo no si algunos abogados sostienen que le dieron la vicefiscalía en la zona norte en la persona de Alfredo Valenzuela. Eso sí, Polo Palafox salió con que él era el más indicado para fiscal y que después va a decir quien lo sacó de la quinteta. ¿Y porqué no lo dice de una vez? Al estilo.