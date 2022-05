Documentan nuevos abusos del Químico ante ASE

audima

Químico en la mira. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, no lo ha entendido. Y tal vez tendrá que vivirlo en carne propia. Las tropelías documentadas en su primer trienio como alcalde aún están frescas, no solo en la memoria, sino en los archivos que tiene el Congreso del Estado y la Auditoría Superior en Sinaloa. El Químico se empecina en seguirle abonando a ese camino y ya se tienen en frente dos delicados temas. El de autorizar una compra mayor a los 400 millones de pesos para luminarias, sin licitar. Tal vez las luminarias que cuestan casi 200 mil pesos cada una (según el Químico) lo valgan, cosa que dudamos. Pero el proceso de autorización de una compra tan grande, considerada la más grande en la historia de Mazatlán, está plagado de irregularidades. Ya un grupo de regidores de Mazatlán presentaron la denuncia ante la Auditoría Superior de Sinaloa. Lo mismo hicieron ante el Congreso del Estado. Una más del Químico, que en el trienio pasado transitó por un camino plagado de irregularidades y un ejemplo de la gran impunidad con la que los gobernantes actúan, abusan y se apropian de los dineros del pueblo que dicen defender. El otro tema que pudiera también complicársele al alcalde es el de Marsol Quiñónez, la extitular de Cultura de Mazatlán, que le renunció precisamente al Químico al negarse a ser parte de la corrupción que impera en esa dependencia. Resulta que a Marsol, que es artista plástica, la invitaron a exponer su obra en la exposición “Multiplicidad del Colectivo de Mujeres Artistas”. Y poco antes de la inauguración se le notificó que ella no podría acudir, pero su obra sí. Al final, ella decidió retirar su obra. La orden parece que vino del actual titular de Cultura, José Ángel Tostado. El caso fue tomado por la titular de la Secretaría de la Mujer, Tere Guerra, quien por escrito solicitó al alcalde que se ordene una investigación del caso, considerado ya como un acto de discriminación y, ojo, violencia de género.

Temor fundado. Las agresiones a los periodistas no solo son aquellas que llegan al extremo de atentar contra la vida de los comunicadores, también son las campañas negras que políticos y empresarios desatan cuando son evidenciados de las irregularidades que cometen. También se recurre a las demandas como injurias, falsedades y la que es en estos momentos más socorrida es la de daño moral. El acoso judicial contra periodistas y agresión a libertad de prensa en México se ha disparado. De acuerdo con Artículo 19, las demandas por “daño moral” contra periodistas en el país se han duplicado desde el 2019 al 2021, lapso de la revisión. Entre los periodistas a quienes el acoso judicial se está dando nos encontramos nosotros, con una demanda en nuestra contra por el Grupo Arhe, por publicar el tema de Nafta. A los periodistas Felipe Guerrero y Osvaldo Villaseñor los ataques han sido por medio de campañas negras en las redes sociales. En Sinaloa, la preocupación del gobernador Rubén Rocha Moya es la de garantizar una libre expresión a todos los periodistas. Ahora, con el reciente asesinato del compañero Luis Enrique Ramírez, la protección es ya un clamor, una exigencia. Campañas negras y demandas judiciales contra periodistas, son también una agresión.