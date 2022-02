Documentan vida de rico en EEUU de hijo de AMLO y se enoja con periodistas

audima

La piel delgada del presidente. Bueno para criticar. Excelente para descalificar. Pero delicado cuando se trata de una noticia que lo cuestione y exhiba de incongruente. Al presidente López Obrador le dolió que su hijo mayor, José Ramón, fuera exhibido por la vida glamurosa, fastuosa, de rico, pues, que se da en Estados Unidos. Independientemente del pleito que traen López Obrador y Mexicanos contra la Corrupción y Latinus, en justicia lo que habría que observar y reconocer es el trabajo de investigación periodística realizado por Raúl Olmos, Mario Gutiérrez Vega y Verónica Ayala. El resultado de esta investigación da cuenta del estilo de vida del hijo del presidente en Houston, mucho muy distinto a la austeridad que tanto pregona López Obrador y que casi busca imponerlo como código de vida a los mexicanos. Las dos grandes mansiones que ha ocupado en los últimos años José Ramón López, una en Texas construida en un terreno de 2 mil 500 metros en el exclusivo fraccionamiento Jacobs Reserve, ubicado entre las localidades de Conroe y The Woodlands, rodeada del bosque estatal William Goodrich, está cotizada en alrededor de un millón de dólares, algo así como 20 millones de pesos. La residencia está construida en 447 metros cuadrados, con finos acabados de piedra y madera; cuatro habitaciones, con sus respectivos baños completos; tres lugares de estacionamiento y amplia cocina. Destaca una alberca al aire libre de 23 metros de largo. Parecida a una del Infonavit. La actual residencia de José Ramón López es una de dos pisos recién construida en la localidad de Cypress, Texas, y está registrada a nombre de Carolyn Adams, esposa del hijo mayor del presidente. Tiene un valor de 7.6 millones de pesos. Lo delicado que arrojó la investigación es que la residencia ubicada en Conroe era propiedad de un alto ejecutivo de la empresa BakerHughes, que curiosamente es proveedor de Pemex y que apenas el 2019 le otorgaron un contrato por 85 millones de dólares. La respuesta de López Obrador fue que nadie de su familia recibe contratos de obras. Y que la “señora” refiriéndose a la esposa de su hijo y madre de su nieto, “tiene dinero”. Y eso sí, abundó en descalificativos contra quienes elaboraron la investigación periodística, y claro está, contra Carlos Loret de Mola. No se ha dado cuenta, como los asesinos de periodistas, que los comunicadores solo somos el conducto para hacer llegar la información a la sociedad. No la generamos. La damos a conocer. Así como se dieron a conocer la “Casa Blanca” y excesos del expresidente Peña Nieto y su familia.

Concluidas y entregadas. Las 13 obras que pagó por adelantado la administración estatal pasada y que estaban inconclusas, ya quedaron terminadas. Así lo dio a conocer el gobernador Rubén Rocha Moya en su “semanera” y ratificado por su secretario de Obras, José Luis Zavala. Una de ellas quedó pendiente por entregar para el 15 de febrero, es la de la primera etapa del Hospital Naval Militar en Mazatlán. Con esto terminan las obras que en estos 100 días de gobierno de Rocha Moya les dio continuidad. Ahora ya está en manos de la actual administración qué hacer. Esperemos que pasen de los pozos de captación de agua a obras que sean de beneficio para amplios sectores de la entidad.

Salud en riesgo. La aparición de una nueva variante del virus Ómicron ya es una amenaza. Pero como fue en 2020 cuando el Gobierno creyó que el Covid-19 estaba muy lejos allá por China y no tomó las medidas para prepararse, hoy vuelven a actuar con esa irresponsabilidad. Mandar a los niños a las escuelas y organizar el Carnaval. Que poca m… tienen.