Dodgers tratan de firmar a Wilson

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- ¡Por fin ya se sabe cómo evitar las multas y las mordidas por estacionar mal el vehículo en Ciudad de México!... Se le estaciona en Toluca y se toma el autobús... Yatuny Lagueles.-

El nombre del valenciano Wilson Ramos amaneció ayer en las oficinas de Dodgers Stadium, entre las prioridades del día. Como el catcher Yasmani Grandal se declaró agente libre, el mánager Dave Roberts necesita uno de la posición a quien alinear todos los días. Grandal y Wilson son los dos mejores catchers libres.

Los agentes del venezolano, SFX, han pedido 60 millones para cinco años, lo que parece imposible para los Arrogantes Dodgers, quienes tratan de evitar el Impuesto al Lujo. Por el otro lado, tienen un solo receptor con experiencia significativa en las Mayores, Austin Barnes, de 28 años, quien en cuatro temporadas ha aparecido en 243 juegos, con promedio al bate de 240, 12 jonrones, 55 impulsadas.

Después de experiencias en Minnesota y en Washington, Wilson jugó este año con dos equipos, Phillies y Rays, y dejó promedio de 306, 15 jonrones, 70 carreras impulsadas. En sus nueve temporadas batea para 273, 109 jonrones, 426 remolcadas.

La contratación de Wilson Ramos parecía depender ayer de que los Dodgers salieran de los outfielders Matt Kemp y Yasiel Puig… Digo yo, ¿no?

Mientras más lento es el movimiento de contrataciones, más agitado es el cotarro de los rumores.

** Los Rockies interesados en el primera base, Justin Smoak (Blue Jays). Lo publicó en Denver Post… ** La misma información señala que el equipo de Denver negociaría para llevar a su roster a Daniel Murphy, Neil Walker y Logan Morrison… ** Se sabe que The Legacy Agency, los agentes del venezolano de Punto Fijo, Freddy Galvis, discuten un posible contrato. Pero de las oficinas de San Diego me recalcan que eso no prosperará, porque el shortstop, quien jugó este año con los Padres, porque los Phillies se lo enviaron en un cambio, puede conseguir mejor dinero del que tienen los sacerdotes californianos para el campo corto. Galvis cobró este año seis millones 825 mil dólares, y a los 29 años, sus agentes aspiran firmarlo para cinco temporadas por 100 millones. ¡Y cómo se hace, pues? ¡¡Amanecerá y veremos!!... ** Entre tanto, los Padres llamaron a los Rangers para hablar de un posible cambio por Jurickson Profar. El gerente general de los Padres, A. J. Preller, siempre demostró mucha simpatía por Profar, durante su permanencia en Texas, como ejecutivo de los Rangers. Pero, el muchacho, de 25 años, tiene dos temporadas más en el contrato con los texanos…

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

“Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.