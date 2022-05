¿Dolor de tórax?

audima

Hola, espero que estes bien, se que alguna vez has tenido duda sobre cual podría ser las cosas que ocasionan que muchas personas sufran un gran dolor en su pecho, y también para que tengas un conocimiento de estas enfermedades y puedas prevenir algún daño mortal de las personas que te rodean, comenzamos.

El dolor torácico tiene como principales causas

1.-Lesion o isquemia miocárdica: precipitada por un desequilibrio de la demanda de oxígeno del musculo cardiaco, esta puede ser confirmada por la presencia de la elevación del segmento ST en el electrocardiograma, también de una clínica que puede disminuir al reposo y cuando se torna inestable, aunque se esté en reposo sigue el dolor, el cual se torna opresivo, doloso, como pesadez.

2.- Enfermedades pericárdicas: inflamación del pericardio por infecciones o causas no infecciosas, con característica de dolor que se exacerba durante la inspiración, tos o cambio de la posición, pero este dolor tiene irradiación a hombro y cuello, dolor en porción superior del abdomen, puede tener presencia de disnea, la miocardiopatía de takotsubo se manifiesta por un inicio súbito de disnea y dolor torácico relacionado a la sobrecarga de estrés.

3.- Enfermedades aorticas: (disección aortica) se presenta como dolor en la espalda y tórax anterior, dolor estable, profundo ocasional intenso.

4.- Enfermedades pulmonares: embolia pulmonar: disnea y dolor torácico de inicio súbito, dolor pleurítico, lateral, sincope, hipotensión, cianosis, insuficiencia cardiaca derecha. Neumotórax: puede ocurrir en pacientes con neumonía subyacente, es de inicio súbito con disnea y dolor pleurítico. Derrame paraneumónico: empiema por una neumonía bacteriana con cuadro agudo de fiebre dolor torácico, expectoración, leucocitosis, anemia leve, disnea, se encuentra liquido libre en el espacio pleural que se demuestra con una radiografía en decúbito lateral, si es mayor a 10 mm debe realizarse toracocentesis. Neumopatía intersticial: disnea de esfuerzo progresiva, dolor torácico, hemoptisis, sibilancias y dolor torácico. Neumonía neumocócica: cuadro con inicio de tos y disnea, acompañado de fiebre, escalofríos y mialgias, al inicio la tos no es purulenta, posterior puede ser productiva, purulenta incluso hemoptisis, dolor pleurítico por extensión hasta pleura parietal.

Recuerda, estas enfermedades no están descritas por completo, también no se cuenta con algo muy importante que es la historia clínica de cada persona, la cual es muy importante para poder lograr un buen diagnostico diferencial, no porque tengas 1 o 2 síntomas significa que tengas una de todas las enfermedades que existen en el mundo, siempre se requiere de métodos diagnósticos, como estudios de laboratorio, estudios de gabinete o imagen, recuerda lo que siempre te digo esta columna y esta información que te brindo no sustituye una consulta médica, y no uses esta información para desinformar a los demás, siempre acude a tu medico de confianza cuando tengas dudas sobre tu salud, fue un gusto saludarte esta semana, nos vemos la próxima.