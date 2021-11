Dolores nunca llegó a casa

El fenómeno de la desaparición forzada en México sigue presente por la impunidad en los casos. La falta de integración de las carpetas y resultado que derivan en responsabilidad en materia de desaparición forzada, la omisión en casos de desaparición forzada, la impunidad es la razón por la que este fenómeno sigue presente.

Las 10 entidades con mayor número de personas registradas como desaparecidas o no localizadas son, en orden descendente, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Sonora y Zacatecas.

Les comparto la historia de Dolores:

Dolores salió del Centro de Salud de su comunidad cercana a su municipio, el 12 de septiembre y tomó un autobús que nunca la llevó a casa. Después de varios días desaparecida, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío a orillas de su comunidad.

El cuerpo, hallado 3 días después, presentaba contusiones y rasguños en sus partes íntimas, que mostraba presumiblemente que la joven pudo ser violada por los presuntos cinco detenidos. Habría muerto específicamente tras un traumatismo craneoencefálico.

Familiares de dolores relatan que era una joven tranquila, con pocas amigas, dedicada a sus estudios universitarios, muy poco salía a fiestas o reuniones con sus compañeros y compañeras de escuela, se dedicaba cien por ciento a su preparación académica.

Según una amiga muy cercana a Dolores, cierto día ella le comentó que por las noches se sentía observada cuando bajaba del camión trayecto a su casa, pero que a lo mejor solo eran figuraciones suyas, por lo que su amiga le dijo: Dolores, no te debes de confiar, mejor pedimos ayuda a las autoridades y les decimos lo que te está pasando. ¡No!, le dijo Dolores, tal vez me esté imaginando cosas.

Dolores se confío y no imaginó que lo que ella veía por las noches sí era cierto, y nunca estimó el peligro que estaba corriendo.

Hasta el momento solo hay presuntos responsables del asesinato de la joven estudiante. Fueron capturados varios sospechosos, entre ellos una banda de jóvenes que no tenían más de 20 años.

Una de las principales hipótesis en la desaparición de mujeres, según especialistas, es que se asocian al fenómeno de trata de personas, asunto que se tiene que atender con mayor prioridad en todo el Gobierno, pero la gran mayoría, incluso mayores de edad, serían víctimas de trata.

Si conoces a alguien que esté viviendo una situación similar, puedes comunicarte a los siguientes teléfonos.

Fiscalía General del Estado de SinaloaConmutador (01 667) 713-32-00.

Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Mazatlán, Sin. 669 986 8599.

Según datos declarados por la Comisión Nacional de Búsqueda, la desaparición de mujeres aumenta en las edades de entre 10 y 17 años, y hasta los 29.