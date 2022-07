Domingo 10 de julio de 2022. Ciclo C

En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». El respondió: «“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza” y con toda tu mente. Y “a tu prójimo como a ti mismo”». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?».

Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Palabra del Señor

Hoy, el evangelio no necesita muchos comentarios. La lección de Jesús sigue siendo tan evidente como lo fue el día que se la dio al maestro de la ley. Que sea de fácil comprensión no hace, sin embargo, más fácil su cumplimiento. El relato evangélico nos llama a un cambio de conducta penoso, impone una conversión, a cuantos se creen ya suficientemente buenos solo porque tratan de ser buenos con Dios. En el letrado que pregunta estamos dibujados todos los que andamos tan preocupados por nuestra salvación, que no nos ocupa lo más mínimo la salvación del prójimo. Y es que, si algo caracteriza a los buenos hoy, es su modo de conjugar su interés personal por Dios, con su desinterés por los hombres. Nos inquieta vivir junto a Dios pero no nos preocupa vivir cercanos al prójimo. Vivimos cuestionándonos cómo ir a Dios y no sabemos dónde hemos dejado a nuestro prójimo. Tememos alejarnos de Dios, pero no nos da vergüenza habernos distanciado del prójimo.

La pregunta hecha por el letrado no deja de tener su mérito; el hombre tuvo que elegir entre centenares de preceptos que entonces regían la vida del justo, para dar con los dos mandamientos que de verdad importan. Y Jesús que no pudo por menos de darle razón le retó a que lo pusiera por obra: “haz lo que dices y vivirás”. Pero era ahí donde le iban a nacer las dificultades al perito en leyes; sabía lo que debía hacer, amar a Dios y al prójimo; pero no sabía cómo hacerlo, pues desconocía quién era su prójimo. En efecto, siempre ha sido el problema del creyente, no Dios y el amor que se le debe, sino el prójimo a quien se debe amar. Es una dificultad propia de quien vive estudiando y comprendiendo a Dios, ilusionado por estar junto a Él, se olvida quedarse al lado de su prójimo.

La pregunta del letrado fue mal intencionada, no tanto porque de antemano supiera la respuesta, cuanto porque no contaba desde el principio con su prójimo. Piensa que amar a Dios es más fácil que amar al prójimo; se imagina que puede conocer a Dios sin saber dónde está su hermano. Cree que ama a Dios, que no es prójimo del hombre, mientras pregunta por el hombre a quién amar, su prójimo. Se ilusiona con que Dios le es familiar, pero no ve que cualquier hombre es su prójimo. Se imagina que Dios le está próximo y no sabe que todos los hombres le son prójimos. Servir a Dios no significa nunca servirnos de Él, sino servirle en quien nos necesite.

La historia que narra Jesús es tan real como la vida misma; ante un hombre necesitado de ayuda tres desconocidos toman actitudes contrapuestas: los dos primeros, hombres de Dios lo ven y pasan de largo, coinciden en desentenderse de él. El tercero, un despreciado samaritano lo ve, siente lástima, se detiene, se le acerca y le presta ayuda inmediata; le dará su tiempo, su dinero y sus cuidados, y cuando lo deje, lo dejará bien atendido por otros. Es el único entre los que pasaron por el camino que actúa como prójimo del herido; solo él se aproximó al necesitado y lo auxilió.

Prójimo es aquel, que por necesitarnos, pide de nosotros ayuda y compañía, solidaridad y compasión, y nos invita a acudir en su ayuda. El prójimo es aquel que nos descubre su necesidad, quien precisa de todo aquel que pasa a su lado, quien depende de otros para vivir o sanar. Para que alguien sea nuestro prójimo, basta pues con que sepamos de su indigencia, que nos necesita; a quien debemos proximidad de ayuda. Es la persona a quien amar, como a nosotros mismos.

Terminemos nuestra reflexión de una manera sencilla: en realidad, hacerse prójimo del que nos necesita es cumplir la ley, y Jesús nos dice: “haz esto y vivirás”

¡A disfrutar la presencia de Dios en la misa y en la familia!