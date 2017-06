Domingo 12 del tiempo ordinario

Muy estimados lectores:



Como catéquesis para misioneros, Mateo recuerda la instrucción de Jesús a sus discípulos: el miedo está vedado al apóstol de Jesús; sus palabras no temen el silencio ni la oscuridad, como tampoco los cuerpos de sus enviados han de temer la muerte; tener la propia vida en manos del Padre los hace valiosos para Él; y eso es lo que debe importarles; Dios se ocupa no ya solo de sus vidas sino, incluso de su cabello.

La preocupación del Padre llega al extremo, a las partes menos sensibles, más desechables, del cuerpo de sus enviados: quien lo sabe puede afrontar el testimonio debido.

Cristo tomará partido por quien se haya declarado partidario suyo y renegará de quien le haya negado. La confianza del apóstol surge del evangelio que le lleva a dar testimonio público y de la seguridad de que Dios está detrás de su vida y vela por ella.

Y la promesa de que Jesús no será neutral con cuantos no le sean delante de los hombres, le da valor por arrastrar el riesgo por la evangelización: quien está seguro de que vale ante Dios tanto, ¿podrá perder valor ante tan pocos?



Tras haber visto que su actuación personal no bastaba para evangelizar a todo Israel, Jesús delega en un círculo más estrecho de sus discípulos su misión y sus poderes.

Antes de enviarlos, les instruyó para la ocasión. Puesto que ellos no iban a ser más que sus representantes, deberían ejercer la misión según sus directrices.

La Iglesia ha visto siempre en estas normas un estímulo y un ideal para su labor evangelizadora: recordarlas hoy puede ser un modo de recuperarnos como apóstoles de Cristo, y, como tales, presentarnos al mundo sin complejo de inferioridad; sabernos enviados por Jesús al mundo, como los primeros apóstoles, nos devolvería la confianza en nosotros mismos: si Cristo sigue contando con nosotros, si nos necesita para llevar el evangelio a nuestro mundo, no tenemos derecho a sentirnos insignificantes ni, mucho menos, podemos seguir viviendo nuestra fe con miedo a nuestro mundo.



De hecho, la primera regla de conducta que Jesús inculca en sus apóstoles es la ausencia de miedo; el cristiano, que se sabe representante de Cristo en su ambiente, no vive con pena su misión ni en silencio; el evangelio de Dios es mensaje para proclamar al público y vida que vivir en público.

Hoy, de mil maneras, se nos quiere imponer a los cristianos si no el silenciamiento, sí, al menos, la privatización de nuestra fe; en nuestra sociedad se da por supuesto de que seamos libres de creer como nos plazca, pero se protesta que llevemos con orgullo la práctica pública de la fe.

Y lo peor es que muchos de nosotros nos conformamos con poder confesar a Dios en privado: estamos rehuyendo el testimonio público, como si no estuviéramos demasiado convencidos de cuantos creemos; tenemos a Dios arrinconado en un lugar de nuestra conciencia o solo en nuestro corazón.



La fe en Cristo se mantiene, si se testimonia públicamente; no se salva la propia fe, ocultándola ni ocultándose; no se atrae la fe que no se ofrece, ni es fidedigna una vida que se esconde por miedo al ridículo.

El creyente que arriesga su vida o el honor puede que no convenza, pero su testimonio da qué pensar y cuestiona a quien lo recibe. No es otra cosa la que espera Cristo de todo cristiano.