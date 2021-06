Domingo 13 del tempo Ordinario. Ciclo B

Lectura del santo Evangelio según san Marcos (5,21-43):

En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. .

Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva».

Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda, su fortuna; pero en vez de mejorar, se había puesto peor.

Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado.

Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió en seguida, en medio le la gente, preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?».

Los discípulos le contestaron: «Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ‘¿quién me ha tocado?’».

Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo.

Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud».

Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?».

Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe».

No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos.

Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida».

Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha qumi (que significa: contigo hablo, niña, levántate)».

La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar -tenía doce años-. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor

Precisamente lo que llevó a Jesús al jefe de la sinagoga y a la mujer enferma fue el saberse incapaces de liberarse del mal que los amenazaba; el padre no era capaz de asegurar la vida a su hija; la mujer había gastado ya todos sus haberes sin encontrar alivio; el uno no podía mantener la vida en su propia casa, la otra sentía que estaba perdiendo la propia vida poco a poco. Ambos no veían más futuro que la muerte. Y fueron a Jesús, cada uno con su angustia; pero rogaron sabiéndose en necesidad urgente de cuanto pedían.

¿Por qué será, entonces, que nosotros, discípulos de Jesús, no encontramos motivo alguno especial para ir hacia él?; ¿o es que estamos tan bien que ya no le necesitamos, tan a gusto con nuestros males que no nos hace falta Jesús?

Por más necesitados que nos sepamos, por más experiencia de nuestra incapacidad para mantenernos en vida y posibilitar la de los nuestros, no hemos logrado aún acercarnos a Jesús con la fe de ese hombre que tenía por su hija y de esa mujer que, intentando curarse, había perdido todos sus bienes.

Si no acudimos a Jesús para tocarle y sanarnos o para insistirle que nos cure, seguramente no es porque estemos totalmente sanos o seguros de no enfermar; más probable es que no conozcamos todavía los males que nos aquejan.

Tendría que animarnos a ir a Jesús el saber que a él no le importa qué clase de mal nos obliga a ir en su búsqueda ni qué palabras le vamos a decir; bastan unas manos que ya no tienen nada que ofrecer, pero quieren agarrarse a él como a su última esperanza; basta un corazón angustiado que no tiene a otro a quien acudir; si nos pesaran más nuestros males, seguramente iríamos con más fe a Jesús, y con más frecuencia.

Buen domingo. A disfrutar la presencia de Dios en la misa y en la familia.

