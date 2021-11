Domingo 14 de noviembre de 2021. Ciclo B

Lectura del santo evangelio según San Marcos 13:24-32

«24 Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, 25 las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. 26 Y entonces verán al Hijo del hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria; 27 entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. 28 De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 29 Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que El está cerca, a las puertas. 30 Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 32 Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Palabra del Señor.

Un mundo, nuestra sociedad, que muestra mayor interés ante la degradación del medio ambiente, pero que se hace insensible a la degradación de la vida familiar, no merece mucho nuestras penas; ni tampoco puede ilusionarnos un porvenir donde la vida no esté asegurada para todos; no debería angustiarnos el futuro de un mundo donde la vida humana, nuestro futuro esté amenazado de muerte… Y todo esto se convierte en realidad cuando nos olvidamos de Dios. En efecto, no podemos olvidar que: “Un mundo que se construye sin Dios, se construye contra el hombre”; por estas razones, requerimos ser testigos de un mundo mejor, y eso es lo que nos dice precisamente la Palabra de Dios: Cuanto hoy nos dice el evangelio no respira pesimismo: es buena noticia, es palabra de esperanza y motivo de serena alegría. Jesús en el evangelio nos ha hablado del fin de nuestro mundo, ese mundo que nos hemos montado nosotros, con nuestras fuerzas y con nuestro saber, a espaldas de Dios, cuando no en su contra; Jesús quiere obligarnos a situarnos aquí y ahora, en medio de este mundo que pasa, para darle sentido e infundirle esperanza, oponiéndonos activamente a las fuerzas de muerte que están operando en él, siendo testigos suyos, de un Dios Vivo y de la vida, porque amamos cualquier señal de vida y respetamos todo ser viviente, porque favorecemos el cariño y la fraternidad, porque trabajamos por la solidaridad y el entendimiento, y nos esforzamos así por dar futuro a este nuestro mundo.

Tal es el mensaje que deberíamos proclamar con nuestra esperanza, con nuestra resistencia activa al mal, nosotros, los que creemos que Dios tiene todavía un papel que protagonizar, un lugar que ocupar en nuestro mundo. Y para hacer creíble nuestro testimonio, deberíamos ser los cristianos quienes con más dedicación, con menos desalientos, con mayor esperanza y menos pesimismo, enfrentáramos la tarea de anunciar a nuestro mundo que un mundo sin Dios es un mundo con un final seguro.

¡A disfrutar la presencia de Dios en la Misa y en familia!