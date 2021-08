Domingo 15 de agosto de 2021. Fiesta de la Asunción de María

Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 39-56



En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».

María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, “se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava”. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: “su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación”.

Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, “derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia” - como lo había prometido a “nuestros padres” - en favor de Abrahán y su descendencia por siempre».

María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor.

1.- Dice hermosamente “Christus vivit”, 43: En el corazón de la Iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una Iglesia joven, que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era muy joven, recibió el anuncio del ángel y no se privó de hacer preguntas (cf. Lc 1,34). Pero tenía un alma disponible y dijo: «Aquí está la servidora del Señor» (Lc 1,38). María está en el corazón de la alianza entre Dios y los hombres. Sin ella, el Hijo no vendría al mundo. Partamos de Ella, de su gran “sí”, dentro del cual se encuentran todos nuestros pequeños y grandes “sí” a Dios.

2.- Siempre me ha gustado la hermosa sutileza con la que Dios actúa en el caso de María, su madre. Parece, dentro de la Escritura hacerle un poco de desaire (“No sabías que tengo que dedicarme a las cosas de mi Padre?” Lc 2, 41-51 ) y, sin embargo, la cercanía con la que vivieron acontecimientos salvadores específicos (Bodas de Caná, Viacrucis) nos hacen ver el grande amor que existe entre ambos: amores que hacen una hermosa síntesis del amor que es finito por parte de María, en cuanto criatura; y que es infinito en cuanto Creador, por parte de Dios. Y no podría ser para menos porque el “sí” sostenido por parte de María, llegará a su plenitud con el “sí” de Dios, puesto que su amor incondicional se vuelve en una realidad de creación y de plenitud, por eso la lleva consigo al cielo.

3.- Dicho, en palabras sencillas, qué manera tan noble de responder por parte de Jesús a su madre. Ella lo llevó en su seno, nació de ella, lo buscó, lo educó, lo acompañó, estuvo en su dolor y en su muerte, y el Dios que no se deja ganar en generosidad la lleva a disfrutar de la plenitud de la vida en su presencia, en su cielo, a gozar de su compañía. Y algo que no podemos, ni debemos olvidar, es que, en María, es la humanidad, la que recibe esa promesa, la de disfrutar de la plenitud de Dios puesto que el dolor y la muerte no tienen la última palabra… la tiene Él: ¡Dios!

¡A disfrutar la presencia de Dios en la misa y en la familia!