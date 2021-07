Domingo 15 del tiempo Ordinario. Ciclo B

Lectura del santo evangelio según san Marcos (6,7-13):

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa».

Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor.

Leer más: Papa Francisco pide salud gratuita para todos desde el hospital

Dejémonos hoy cuestionar por la Palabra de Dios, que quiere despertar en nosotros la conciencia de nuestra identidad apostólica: el mundo de hoy necesita de nuestra fe y de nuestro testimonio, aunque no lo diga, precisamente porque no lo pide; necesita de creyentes, para poder creer.

Quienes hemos experimentado la cercanía de Dios, no podemos silenciar nuestra experiencia: Jesús nos la concedió para podérsela conceder a otros muchos a través de nosotros; si los discípulos de Jesús, que se saben queridos por él y por él enviados, siguen callándoselo, ¿quién va a convencer al mundo de que Dios los ama? Esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad.

Si seguimos refugiándonos en nuestras casas, en nuestros corazones, para defender mejor nuestra fe, perdemos la fe y el mundo perderá a nuestro Dios; el mundo actual, tal como es, ha de entrar en nuestro corazón para que no dejemos nosotros de ser los enviados de Cristo en él: cuando consideremos nuestra sociedad, nuestro trabajo, nuestro hogar, como lugar de misión, entonces nuestro Dios tendrá un puesto en ellos y nosotros seremos allí sus testigos auténticos.

Leer más: Vivir del asombro

El discípulo de Jesús no puede quedarse en casa, por más cómodo que sea vivir la fe en la intimidad y con los que ya la comparten. Quien de nosotros desee pertenecer a esta Iglesia deberá sentirse enviado de Jesús y comportarse en consecuencia: si no hablamos nunca de Dios, ni a nuestros amigos y familiares, ni siquiera en los momentos más penosos en los que el poder del mal se abate sobre ellos y nosotros ¿cómo nos van a creer que merece la pena ser hoy creyentes?

Si nuestros conocidos y vecinos, quienes más conviven con nosotros y a quienes más favores pedimos, no conocen nuestra fe, ¿cómo les vamos a convencer de que somos hombres dignos de fe? Si no hablamos de Dios ni con los cercanos, no tardará en morir en nosotros la fe, si es que la tuvimos un día. Recobremos la conciencia de nuestra misión y recuperaremos el orgullo de ser en este mundo testigos de Dos y la satisfacción de estar en él cumpliendo la misión que nos confió.

Buen domingo. ¡A disfrutar la presencia de Dios en la Misa y en la familia!

Síguenos en