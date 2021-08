Domingo 19 del tiempo Ordinario. Ciclo B

Lectura del santo evangelio según san Juan (6,41-51):

En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo», y decían: «¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?»

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Jesús tomó la palabra y les dijo: «No critiquen. Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: “Serán todos discípulos de Dios.”

Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios: ese ha visto al Padre. Les aseguro: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera.

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

Las personas habían acudido en busca de alimento gratuito y abundante y se encontraban con que, quien pudo un día procurárselo, se ofrecía esta vez a sí mismo como pan. Lo que es peor, creían conocerlo demasiado bien como para no esperar milagros de su parte; sabían sobre él tanto como para no creerse lo que les estaba diciendo. También nosotros creemos conocer tan bien a Jesús que no nos creemos ya todo lo que nos promete; debido a nuestra familiaridad con él y su evangelio, damos por sabido todo lo que pueda decirnos y por imposible cuanto pueda prometernos; Jesús ha dejado ya de intrigarnos y hasta de ilusionarnos. … Nos creemos que nada nuevo podemos aprender de Jesús, que nada extraordinario puede decirnos y así, hemos dejado de prestarle atención.

Es el mismo Jesús el que nos apunta el motivo: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre… Y Dios no nos manda a Jesús, solo para que calme momentáneamente el hambre de pan; sería como reducirlo a la medida de nuestras carencias. Hay que dejarse, pues, de creer que lo sabemos todo sobre Jesús, que nada nuevo puede ya descubrirnos; concediendo nuestro tiempo y nuestra atención a cuanto Dios quiera decirnos, contaremos con las atenciones de Jesús hoy y mañana con la vida eterna.

Leer más: Cuántas cosas importantes las dejamos para mañana

Si tanto interés decimos tener en Jesús, por qué no muestra él otro tanto en nosotros; es que, seguramente, andamos buscando en Jesús solo el apaciguamiento de nuestras necesidades sin querer pagar el precio de su completa satisfacción; si en vez de prestar atención a lo que aún no somos, cayéramos en la cuenta de lo mucho que somos ya para Dios, encontraríamos a Jesús, y ese encuentro sería una maravillosa experiencia, una buena aventura. Nos recuerda Jesús: Nadie viene a mí si no lo trae mi Padre: creer que Jesús es la solución a nuestros problemas y entregarse a él con todos nuestros problemas, no es algo que nazca de nuestra necesidad; surge, más bien, de la necesidad que Dios siente de ponernos en las manos de su Hijo. Antes de que pensemos en él; él está pensando en nosotros; nuestra fe, la opción de seguir a Jesús y quedarse con él, es, pues, reflejo y efecto de la fidelidad que Dios mantiene con nosotros.

Buen domingo. ¡A disfrutar la presencia de Dios en la misa y en la familia!

Síguenos en