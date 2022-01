Domingo 2 de enero de 2022. Ciclo C

audima

Fiesta de la Epifanía.

Del santo Evangelio según san Mateo 2:1-12

Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas, y preguntaron: — ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo.

El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: —En Belén de Judea; porque así lo escribió el profeta: “En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra; porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel.”

Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén, y les dijo:—Vayan allá, y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño; y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje.

Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa, y vieron al niño con María, su madre; y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor.

Saber bien quién es Jesús y dónde se le encuentra, no conduce necesariamente a la fe y a la donación que se merece. Que se interesaran por él quienes más alejados estaban y más ignorantes eran, no es simple anécdota: pierde a Dios quien, dando su presencia por descontada, no la busca; esa búsqueda, para ser auténtica, nos ha de encontrar llenos de dones, no de deseos por satisfacer; mientras andamos hacia Él, podemos ir en su búsqueda algo desorientados, pero no sin presentes que ofrecerle.

Lo que en realidad celebramos los cristianos es la primera manifestación de Jesús al mundo pagano; no son los reyes mayos el motivo de nuestra fiesta sino Dios que se revela a quien lo busca; no son los dones que mereció recibir, son su epifanía a los más alejados lo que celebramos. La venida de unos extranjeros a Belén, cargados de dones y de ganas de adorarlo señala el inicio del cumplimento de la salvación; Jesús deja de ser sólo el hijo de José y María para convertirse en el mesías de Israel y salvador del mundo. Este es el motivo de nuestra fiesta.

No nos podemos escudar en que, a diferencia de los magos, no hemos visto ninguna estrella; o en no tener algo de valor que ofrecerle; para ir en su búsqueda hace falta sólo querer reconocerle, arder en deseos de honrarle. Dios pudo manifestarse al mundo, porque hubo unos hombres que lo andaban buscando.

El Dios de Belén ha dejado suficientes estrellas en nuestra vida que nos guiarán hasta donde Él nos espera y hay siempre en nuestro camino demasiada gente a la que preguntar; lo que realmente importa es si nos quedan aún ganas de adorar a un Dios que hemos de identificar con un niño indefenso… En ese sentido, nos condenamos a no encontrarnos jamás con el Dios de Jesús, si seguimos siendo insensibles a la indefensión de los más pequeños, si no sabemos descubrir en ellos, en los niños, el rostro adorable de nuestro Dios.

¡Celebremos el regalo que Dios nos ha dado: su propio Hijo hecho uno de nosotros!