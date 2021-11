Domingo 21 de noviembre de 2021. Ciclo B

Lectura del santo evangelio según san Juan (18,33b-37):

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: “¿Eres tú el rey de los judíos?”

Jesús le contestó: “¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?”

Pilato replicó: “¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?”

Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.»

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»

Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.». Palabra del Señor

Ya en los días en que Jesús de Nazaret predicaba en Galilea se le quiso proclamar rey: pero Jesús rehusó esa dignidad y llegó a huir de quienes lo buscaban para convertirlo en su soberano. Más tarde, morirá bajo la acusación de haber pretendido ser el rey de los judíos, su libertador del yugo extranjero. Y, sin embargo, Jesús sólo reivindicó para sí ese título y esa dignidad en la única ocasión cuando no había posibilidad de ser malinterpretado: durante un proceso, cuando hasta sus amigos le habían abandonado, mientras le escarnecían los enemigos y las autoridades iban a condenarlo a muerte. En la debilidad más extrema, en el momento de mayor soledad, Jesús se sabe y se confiesa rey con toda dignidad y firmeza.

Tal vez hoy más que nunca precisamos los cristianos de testigos que crean en este Reino que no es de este mundo y nos lo hagan creíble en nuestro mundo: que creen en la posibilidad del amor sin gratificación inmediata, que trabajen por un mundo más fraterno sin esperar recompensas; que se dediquen a mejorar la vida diaria de los demás sin que se lo tengan que exigir. Deberíamos los cristianos ser los que más nos distinguimos por servir, los que menos envidiamos a los poderosos, los que más nos ocupamos en resolver las preocupaciones de los humildes. Quien cree en Cristo Rey se hace constructor de una sociedad nueva, que no se base en el poder, sea político, económico o religioso, donde no se busque sólo, y sobre todo tener más que los demás, donde el saber más no sea privilegio de unos pocos. Si no aspiramos, con ilusión y eficacia, a establecer una mayor fraternidad entre nosotros, si seguimos ignorando a cuantos conviven con nosotros, si persistimos en convertirnos en jefes que dominan no somos ciudadanos del Reno de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. A pesar de la aparente paradoja, sólo quien cree que Cristo reinó en y desde la cruz, a través del servicio y en la entrega de la vida, comprenderá que aún tiene razones para esperar un reino de justicia y de paz; y encontrará las fuerzas para intentarlo.

¡Que viva Cristo Rey, que viva el Rey de nuestros corazones, ahora y siempre!

¡A disfrutar la presencia de Dios en la Misa y en familia!