Domingo 22 de agosto de 2021. Ciclo B

Lectura del santo evangelio según san Juan (6,60-69):

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?»

Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es quien da vida; la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen».

Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él.

Entonces, Jesús les dijo a los Doce: «¿También vosotros queréis marcharos?».

Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios». Palabra del Señor.

Al escuchar este texto de san Juan, nos parece percibir a otro Jesús que no vemos con periodicidad. Siempre lo admiramos cercano, sereno, lleno de bondad, dispuesto a atendernos, a escucharnos, a sanarnos y, es que esa manera de apreciarlo, claro que es real y responde a lo que es Él… Lo que se nos olvida es que, también Él nos exige, a través de su entrega, el que asumamos una postura, que nos dejemos llevar por el Padre para que nos veamos beneficiados de su amor y cariño preferenciales y hagamos la opción definitiva por Él. Por eso, la pregunta difícil de si también nosotros queremos marcharnos…

Pero, lo que es claro es que el lenguaje de Jesús no es tan fácil de interpretarse porque requiere tomar una determinación, pero que a la larga, no nos debería tomar de sorpresa y sobre todo cuando nuestra forma de proceder no antecede a la acción y al amor de Dios. Por eso nos cuesta trabajo porque creemos que aceptar a Dios es un reto, y en verdad no lo es, se trataría solo de dejarnos amar, seguir y acompañar de Jesús para que experimentáramos su opción por nosotros, aquella que nos hace decir, como Pedro, “Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna…”.

Así podemos constatar con mayor serenidad que nuestra opción no es una iniciativa; es una respuesta solamente a quien ya lo dio todo por nosotros. Es más, nuestra respuesta llega a ser toda una profesión de fe puesto que la segunda parte de las palabras de Pedro, puestas en nosotros nos permiten confirmarlo: “nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios”.

Esta forma de actuar y de profesar nuestra fe en Dios nos favorece infinitamente puesto que ambas cosas nos hacen recibir “el espíritu y vida” que nos fortalecen en nuestra vida y en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Abrámonos a la acción del Espíritu de Dios. Siempre seremos beneficiados y bendecidos de sus frutos.

Concluyamos hoy, como lo hace el P. Collantes: El Señor es nuestro Dios y nosotros le serviremos, respondían las tribus de Israel en Siquén a Josué. Su elección es libre. Han experimentado la bondad y las obras de Dios. También nosotros, en cada Eucaristía, como nuevo Pueblo de Dios, nos sentimos unidos inseparablemente a Dios y renovamos la Nueva Alianza en Jesucristo.

¡A disfrutar la presencia de Dios en la Misa y en la familia!