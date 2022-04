Domingo 24 de abril de 2022. Ciclo C

audima

Lectura del santo Evangelio según san Juan (20,19-31):

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.

Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados! quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor».

Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!»

Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto».

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor.

Quienes saben que Jesús está vivo saben que tienen el perdón como misión y el Espíritu de Jesús como un don. Esos hombres aterrados, encerrados en sus temores y en su hogar son visitados por Jesús resucitado y el encuentro les llena de alegría y paz. No se lo esperaban y la sorpresa les aumenta el gozo.

Pero Jesús no les da tiempo para perderlo en vanas consolaciones: les da la paz y una tarea, les infunde alegría y les manda al mundo, para que lo llenen de su Espíritu y de su perdón. El miedo al mundo, el retraimiento y la soledad, no son actitudes dignas de quien se ha alegrado al saber que Cristo, su Señor vive realmente.

El testigo de Jesús no es un hombre apocado, que por no molestar a nadie con su fe no la ejerce públicamente o permite que se la roben o se la nieguen. No se recluye entre quienes comparten su creencia para repartirse mejor el peso de sus complejos y para poder mejor soportarlos. Vivir pacificados con nosotros mismos es la primera tarea de quien sabe que Jesús vive hoy: si poder contar con Él vivo no nos pacífica, empequeñeciendo enemigos o dificultades y liberándonos de complejos y de miedos, es que no estamos todavía, como Tomás, seguros de que Jesús realmente ha resucitado y vive para nosotros. Porque, ¿quién o qué puede quitarnos la paz que Cristo nos ha conseguido?

La verdad es que muchos estamos reflejados un poco en Tomás: quisiéramos creer como Dios desea, pero queremos comprobantes que hagan más llevadera, menos insegura nuestra fe. Muchos hay hoy que nos dicen que Él está muerto, otros tantos intentan convencernos de que le demos por muerto o desaparecido; ¡cuánto nos cuesta creer que está vivo!... La fe más dichosa es la que no precisa de pruebas.

¡A disfrutar la presencia de Dios en la misa y en familia!