Domingo 26 de septiembre de 2021. Ciclo B

Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,38-43.45.47-48):



En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo.»

Jesús replicó: «No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Les aseguro que el que les dé a beber un vaso de agua porque son del Mesías no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida, que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el gusano que roe no muere y el fuego no se extingue.» Palabra del Señor

¿Cómo que cualquier persona puede hacer el bien en nombre y con el poder de Jesús? ¿Hasta un extraño?, entonces, ¿para qué sirve serle amigo y compañero? ¿Con qué derecho usa el nombre de Jesús quien no comparte su forma de vida ni la fatiga de la predicación continua? Si para hacer el bien y combatir el mal, no hace falta seguir a Jesús noche y día, ¿no se habrán equivocado los discípulos al seguirlo? ¿No nos habremos equivocado nosotros? Mejorar el mundo y sanar al hombre en el nombre de Jesús debería ser tarea exclusiva de cuantos viven con él, ¿o no? Tanta fatiga y tan grandes renuncias de poco habrán servido si cualquiera puede hacer lo que a ellos corresponde.

La respuesta de Jesús nos desvela una tentación de los “buenos” discípulos que con frecuencia se convierte también en su pecado: la intransigencia, la intolerancia frente a quienes no son como ellos, no viven junto a ellos, no piensan igual que ellos.

A sus discípulos Cristo hoy nos recuerda que le sigue interesando más que el bien se haga en su nombre, que se combata el mal en este mundo que el que lo hagamos sólo nosotros; porque sigue amando al mundo más de lo que nosotros lo podemos amar; porque continúa pensando en hacerlo mejor de lo que nosotros podamos pensar y logramos realizar, permite que sean muchos, muchos también que no son de los nuestros, los que hacen el bien en este mundo, por más que nos duela un poco y mucho nos deba avergonzar. Para Jesús lo decisivo es que quien combata el mal lo haga en su nombre y bajo su inspiración.

Si queremos en verdad ser discípulos de Jesús hoy, tendremos que aceptar que no todo lo bueno que hay en el mundo surge de nuestra acción y tendremos que aprender a convivir con quien, sin ser de los nuestros, lucha contra el mal por lo menos tan bien como nosotros… nos ha de alegrar que otros, que no son todavía de los nuestros, hagan el mismo bien y luchen contra el mismo mal y lo hagan por el motivo Cristo Jesús… que su nombre, su vida y sus ideas inspire a otros hombres y mujeres a quienes nosotros, con nuestras vidas y con nuestros ideales, no hemos logrado convencer !!!

¡A disfrutar la presencia de Dios en la Misa y en la familia!