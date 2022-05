Domingo 3° de Pascua. Ciclo C

audima

Lectura del santo Evangelio según San Juan 21:1-19

Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: «Voy a pescar.» Le contestan ellos: «También nosotros vamos contigo.» Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis pescado?» Le contestaron: «No.» El les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.» La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces.

El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el Señor», se puso el vestido - pues estaba desnudo - y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces; pues no distaban mucho de tierra, sino unos doscientos codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar.» Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y, aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Venid y comed.»

Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», sabiendo que era el Señor.Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da; y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón de Juan, ¿me amas más que éstos?» Le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Le dice Jesús: «Apacienta mis corderos.» Vuelve a decirle por segunda vez: «Simón de Juan, ¿me amas?» Le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas.» Le dice por tercera vez: «Simón de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: «¿Me quieres?» y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero.» Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas. «En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas adonde querías; pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará adonde tú no quieras.» Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme.» Palabra del Señor.

Según lo relata el evangelio, los discípulos estaban demasiado ocupados con su tarea de ganarse el sustento diario, como para ocuparse de ser testigos de Jesús y portadores de paz. Les pudo más la necesidad de comer que la obligación de predicar el evangelio. Como Pedro, hoy nos afanamos por cosas más útiles y menos comprometidas, para olvidarnos del encargo recibido de Cristo Jesús de predicar que ¡ÉL está vivo!. La verdad, no es que Pedro hiciera algo malo ocupándose solo de pescar y de conseguir lo necesario para vivir, pero silenciaba lo que sabía sobre Cristo, ¡que vive realmente!... callando se le da por muerto delante de los suyos. Quien sabe que Jesús está vivo, no puede callarse su experiencia y ocuparse de lo que no es su misión primera. Seguiremos viviendo inútilmente y trabajando en la noche sin fruto, mientras no nos ocupemos en proclamar con la vida lo que de Jesús sabemos: que ¡él vive! y que vivimos nosotros para hacer creíble el testimonio de que Cristo es la vida para el mundo.

Podríamos en realidad reaccionar al menos como Pedro, que no supo en un principio reconocer a su señor, pero que al oír que de él se trataba, se lanzó al mar semidesnudo y sin considerar el riesgo que afrontaba el mar, se lanzó al encuentro de su Señor. Pero cómo sabemos nosotros hoy que el Señor está con nosotros y a nuestra disposición, si no nos ocupamos de atender la invitación a comer juntos, recibir el pan y el pescado de las manos de Jesús… Convencidos de ello, ya ninguno se atrevería a preguntarle ¿quién eres? Queremos también nosotros reconocerlo vivo, pero urge que oigamos hoy su invitación a compartir su pan y su cuerpo. Por ello, creemos que se nos hará más difícil aceptarlo mientras menos lo recibimos en la Eucaristía. ¿Cómo sabremos que está vivo y que vive preocupado por nosotros si somos como esos discípulos que, aunque lo conocían se empeñaban en seguir pescando, trabajando de noche, sin esperar a que les dieran la siguiente mañana la certidumbre de su presencia y el éxito a sus afanes?

El ejemplo de Pedro debería, no obstante, animarnos porque se atrevió a preferir a su Señor contra toda lógica, primero: contestando las preguntas en público de si lo amaba más que los demás, y segundo lanzándose al mar; precisamente porque Pedro, el discípulo que más veces había negado a Jesús y más veces le prometió su amor, no le preocupó ser el mejor ni saber si era su mejor amigo… Lo que sí hay que aceptar, con contundencia, como Pedro, es que se tiene un amor tan grande a Jesús para atreverse a proclamar ante el mundo de que ¡Jesús vive!… Él se encargará de elegirnos…

¡Disfruta tu domingo, acompañado de Dios y de tu familia!