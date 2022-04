Domingo 3 de abril de 2022. Ciclo C

audima

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 8:1-11

Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Más esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más. Palabra del Señor.

La mujer es una pecadora pública. Ha sido sorprendida en su pecado. Y por ello merece la muerte. La pregunta a Jesús era superflua puesto que ellos ya la habían condenado. Y la presentan a Jesús para ponerle en un aprieto; Él se distinguía por su amistad con pecadores, pero en este caso debería preferir la ley de Dios, que exigía “extirpar la maldad” del interior del pueblo (Dt 22,22).

La actitud de Jesús es significativa: no niega la existencia del pecado de la mujer, ni niega que tengan razón sus acusadores. Pero no condena a la mujer pecadora, y se las ingenia para que los acusadores descubran su propio pecado. Respeta la ley, pero opta por la persona que la ha transgredido; no se opone a que se castigue el pecado, pero evita que se castiguen solo los pecados públicos. Quien por estar contra el pecado condena al pecador, debe condenar a todo el que peque, incluyéndose a sí mismo. No se combate bien el mal solo si se ve, únicamente en los otros; el pecado sigue siendo un mal aunque se oculte.

Y lo más sorprendente es que Jesús no disculpe a la mujer ni disimule su falta. Para concederle una nueva oportunidad, no ha necesitado oír sus excusas, ni siquiera su confesión. Para perdonar, Jesús no necesita comprender la razón del pecado ni las razones del pecador. De esta forma su perdón es más gratuito, porque no ha sido pedido ni era esperado. La disposición de Jesús al perdón no dependió ni de la vergüenza pública de la pecadora ni de la sinceridad de su arrepentimiento. Solo al final, cuando él podía condenarla, pues sus acusadores habían desaparecido, le recomendará que no vuelva al pecado; librándola del castigo merecido, le da una nueva oportunidad; no le importa el pecado pasado, si es el último.

Así de generoso es nuestro Dios. Con él siempre tenemos una nueva oportunidad; no le importará que nuestras faltas sean tan evidentes que nadie, ni él mismo puede negarlas; no le importará que todos, y con razón se nos hayan echado encima, dada la evidencia de nuestra mala vida. En él tenemos el mejor abogado, la defensa mejor, el indulto seguro y asegurado, el olvido permanente.

Él saldrá en nuestra defensa cuando todos nos echen en cara nuestras faltas; sabrá cómo olvidarse de nuestros pecados, incluso cuando nosotros no podamos negarlos; querrá acogernos cuando los demás nos quieran abandonar. Sabrá cómo liberarnos de nuestros acusadores y, lo que es más decisivo, de nuestro pecado. Si no aceptamos nuestra vida de alejamiento de Dios, jamás tendremos experiencia de su perdón ni lo descubriremos como nuestro defensor.

¡A disfrutar la presencia de Dios en la misa y en la familia!