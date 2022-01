Domingo 30 de enero de 2022. Ciclo C. 4° del tiempo ordinario

audima

Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,21-30):

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían:«¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm».

Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor

Como los judíos de Nazaret, nuestro saber sobre Jesús, nuestro saberle uno de los nuestros, nos impide reconocerle como el Dios que quiere ser con nosotros. Y, como ellos, también nosotros andamos pidiéndole signos extraordinarios que hagan más fácil nuestra fe; nos parece injusto que no haga con nosotros, que le conocemos desde la infancia y que desde entonces le consideramos amigo y familiar, alguno de los prodigios que ha realizado con otros que no le conocen tanto.

No nos damos cuenta de que pedir signos a Dios es dudar de Él; exigir pruebas para creerle supone no darle fe a cuanto nos dice; esperar de Él sólo, o sobre todo, cosas extraordinarias implica desconocer que Él es extraordinario siempre, también cuando no se sale de lo ordinario. Como los paisanos de Jesús un día, hoy nos podemos estar perdiendo lo mejor de Dios, un Dios al que creemos conocer bien, sólo porque esperamos de Él lo que es bueno para nosotros y no lo que Él considera mejor y está dispuesto a darnos. Pedir signos a Dios es exigirle que se identifique, es obligarle a que se nos imponga como Dios.

Pero es también la mejor manera de perderle: en Nazaret, donde se le exigieron pruebas, se privaron de la salvación que les ofrecía. Y es que a Dios le debemos aceptar por lo que es, por cuanto quiere ser para nosotros, no por lo que de Él deseamos o por cuanto queremos que haga en favor nuestro. Debemos aceptar a Dios en nuestras vidas, como es Él y como quiera serlo para nosotros, y no según lo que nosotros esperamos que sea o como deseamos que se comporte con nosotros.

Leer más: La infancia termina sin avisar

No nos hagamos, pues, ilusiones: no demos a Dios por conocido, no nos acostumbremos a su compañía, no excluyamos por principio sus nuevas exigencias ni le pidamos más signos que los que nos quiera dar. Así tendremos la seguridad, a diferencia de sus paisanos, de que no lo perderemos nunca.

¡Disfruta tu domingo, acompañado de Dios y de tu familia!