Domingo 7 de noviembre de 2021. Ciclo B

Lectura del santo Evangelio según San Marcos (12, 38 - 44):

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa».

Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales.

Llamando a sus discípulos les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor



Jesús, tan crítico con quien aparenta piedad, es sensible a gestos inadvertidos de piedad auténtica. Y llama la atención de sus discípulos sobre lo que acaba de presenciar; delante de él una viuda ha ofrecido a Dios apenas unas monedas, pero Jesús descubre que tal oferta, con ser mínima, era enorme para quien la hizo; y la propone como ejemplo a sus discípulos, no porque diera mucho, sino porque dio a su Dios todo lo que tenía. Poniendo en el tesoro del templo cuanto tenía para vivir, confiaba a Dios sus bienes escasos y, sobre todo, su vida entera; lo que entregó al templo no le bastaba para vivir, pero era todo lo que poseía; puso en manos de Dios lo que no le sobraba, su escasez y su necesidad; en vez de aumentar su pobreza, cargó a Dios con su necesidad; dándole todo, también cuanto necesitaba, le hizo depositario de su vida; puso en manos de Dios -¡qué buenas manos!- hasta lo que no tenía, hasta ese punto llegó su confianza. La pobre viuda no dio una limosna a su Dios, le entregó los medios de subsistencia que tenía; no le dio lo que le sobraba, le entregó lo que necesitaba; poniendo en sus manos todo su capital, puso en manos de Dios su vida.

Es bueno saber que Dios se contenta con poco, si es todo lo que tenemos; si nos exige desprendernos de lo que no nos sobra, no le preocupará que sea mucho o poco lo que le ofrezcamos; le bastará con que le demos cuanto tenemos; haciendo a Dios depositario de nuestros bienes, le hacemos nuestro tesoro y nuestro tesorero; en Dios así es fácil confiarse, totalmente, puesto que no espera de nosotros más que lo poco que tenemos. Nuestra pobreza es el don que espera de nosotros. Un Dios así nos pone fácil la entrega que le debemos.

En fin, que de nuestra relación con Dios no deberíamos sacar más provecho que el de tenerle cerca, conocerle más y obedecerle mejor. Solo así nos distinguiremos de aquellos letrados que Jesús criticó. ¿O no?

¡A disfrutar la presencia de Dios en la misa y en familia!