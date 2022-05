Domingo IV del tiempo de Pascua. Ciclo C

audima

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.» Palabra del Señor

Mis ovejas, dice Jesús, escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen. Con sus discípulos auténticos Jesús mantiene una auténtica comunidad de vida y destino comparable al que resulta de la vida del pastor dedicado por completo a su grey. Las ovejas siguen a quien conocen, y lo conocen porque convive con ellas; comparte sueño y trabajo, descanso y fatiga, comida y tiempo; los hace familiares, aunque no sean iguales, al Pastor y a su rebaño.

Así es la relación que Jesús mantiene con los suyos; le siguen seguros porque lo conocen bien, y lo conocen porque lo escuchan continuamente, y le pueden escuchar, porque conviven juntos los discípulos de Jesús; saben contar con su Dios, como la oveja cuenta con su pastor, porque lo saben a su lado compartiendo ocupaciones y reposo, alimento y preocupaciones, noche y día.

Saberse guiado por Dios le hace posible al discípulo de Cristo el vivir despreocupado y al mismo tiempo saberse bien atendido; cualquier incertidumbre que podamos tener es superada por la seguridad de tenerle junto a nosotros, arrostrando el mismo peligro y caminando por idénticas veredas. Tutelado por Dios, puede uno afrontar sereno la propia necesidad y el incierto futuro; por penoso que sea el camino o insegura la vía: su mano nos defiende y guía. Pero para sentir la tutela de Dios hay que asumir su liderazgo y seguir sus directrices. Si no nos esforzamos por seguirle, no tenemos derecho alguno a esperar que nos acompañe por la vida ni mucho menos que esté dispuesto a entregarla en nuestro lugar. En cambio bastaría atreverse a dejarle que nos preceda para sabernos protegidos; sería suficiente dedicar un poco más de nuestro tiempo a escucharle para saber que nos acompaña; concederle un espacio mayor en nuestra vida significaría saber que la ha tomado en sus manos, que la tenemos en él asegurada.

Cristo pastor precede a cuantos le siguen. Antes de llegar nosotros, ya ha encarado Él nuestra dificultad; venceremos nuestros miedos si nos sabemos acompañados por Cristo. Es más tendríamos que preguntarnos porque vivimos nuestra fe con tanta incertidumbre y poca ilusión, con tanto miedo y casi sin alegría: ¿por qué pedimos tantas pruebas a Dios para sentirnos de Él acompañados y vivir tranquilos? Una razón es porque no queremos hacer su voluntad y por ello, no nos sentimos queridos por Dios.

Rehusando acompañarle, no podemos exigir sentir su compañía… a base de buscar certezas con otras personas, en otros lugares, y así, acumulamos dudas sobre el lugar donde se nos ha quedado Dios y nos perdemos la seguridad de tenerle junto a nosotros. Pero Jesús ha empeñado su palabra: merece la pena fiarse de él, ¿o es que tenemos a alguien que nos haya prometido más? Que Él quiera ser nuestro pastor es de lo más consolador que podíamos oír hoy: ¡ojalá que nos arriesgamos a vivir en su rebaño, oyéndole, conociéndole, siguiéndole y conviviendo con él! No nos arrepentiremos.

¡Disfruta tu domingo, acompañado de Dios y de tu familia!