¿Dónde están los ahorros de los sindicalizados de Escuinapa?

Desaparecen 3 mdp de ahorros. En aprietos se encuentra el Ayuntamiento de Escuinapa al carecer de recursos para pagarle el fondo de ahorro a los trabajadores sindicalizados. La alcaldesa Blanca Estela García Sánchez reveló que son 3 millones de pesos lo que están desaparecidos y hasta ayer se desconocía su paradero. Esta cantidad es la suma de los descuentos que le aplicaron a los empleados del Municipio quincena tras quincena durante el presente año, en la recta final de la administración del exalcalde Emmett Soto Grave. Ahora, por fin de año y como lo marca la ley, los trabajadores y sus líderes reclaman el pago de sus ahorros. Además de los 3 millones, el actual gobierno debe de liquidar 80 mil pesos por concepto de compra de uniformes para personal sindicalizado que realizó la pasada administración, el cual recibieron, pero no lo pagaron. Así las cosas en el Ayuntamiento de Escuinapa, que cada vez se hunde en una crisis que venía arrastrando desde el pasado gobierno, donde los más afectados son los trabajadores no sindicalizados porque no les están pagando el salario, y la ciudadanía, que tendrá que esperar para recibir servicios de calidad.

Salvavidas. Y en medio de esta crisis por la falta de dinero que enfrenta la comuna escuinapense, la alcaldesa Blanca Estela García se agarró de un buen salvavidas que posiblemente le ayude a flotar mientras pasa la turbulencia financiera y llegue a buen puerto. Dijo que pondrá en marcha una ardua campaña de concientización en los contribuyentes para que se acerquen a realizar el pago de sus impuestos, como lo es el predial y el agua potable. A través de esta estrategia busca que las monedas y los billetes caigan a las arcas municipales para hacer frente a las diferentes demandas de los trabajadores y sus gobernados. Está por verse si los escuinapenses le reiteran el respaldo a su alcaldesa, porque es sabido que no son muy cumplidos con el pago de sus obligaciones fiscales.

Pleito en Ayuntamiento de San Ignacio. Truena la bomba: se destapa posible corrupción al interior del sindicato de trabajadores. Se calientan los ánimos en el Ayuntamiento de San Ignacio entre el líder sindical, Francisco Javier Rodríguez, y un grupo de sindicalizados, quienes lo encararon al acusarlo de una serie de irregularidades que se han ido presentando por consecuencia de su nula capacidad. La inconformidad de los mismos es porque no respetaron los acuerdos tomados en una asamblea general, donde se desconoce a 12 trabajadores que fueron sindicalizados en el gobierno pasado, que estuvo a cargo de Iván Báez, además de haber actuado de manera personal afectando al gremio. Ahora buscan el apoyo de la Fetsaes, CTM y demás organizaciones sindicales para que de manera legal se le dé fin a estos atropellos y violaciones de que ha sido objeto esta organización.

De mal en peor. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, inició su segundo periodo de gobierno con el pie izquierdo. Además de los dolores de cabeza que le generaron los regidores de oposición, ahora es la ciudadanía la que le demanda que se ponga a trabajar para mejorar las condiciones de vida de los mazatlecos. En la mayoría de los hogares, el agua potable llega turbia, que ni para lavar la ropa de color sirve, mucho menos para hervirla y beberla. Esta situación obliga a las familias más humildes a comprar agua de garrafón, lo que impacta en sus bolsillos. Otro de los problemas que aquejan a un gran número de colonias en el puerto es la falta de iluminación en las calles debido a que las luminarias no funcionan. Así llevan meses y la autoridad municipal no hace nada por solucionarlo. Viven en la incertidumbre de que en cualquier momento sean víctimas de un asalto debido a la falta de vigilancia policial en los barrios y porque aquello está convertido en una ‘boca de lobo’. Y para rematar, las aguas negras se desbordan de las alcantarillas en calles y avenidas pese a que tiene casi un mes que no llueve. “El Químico” Benítez tiene mucho trabajo por delante y deberá de ganarle tiempo al tiempo para responder y cumplir con su palabra empeñada a los mazatlecos.