¿Dónde están los líderes de la oposición?

Quienes estudiamos – o estudiaron – alguna carrera relacionada con área económico-empresarial, tomamos, a lo largo de los semestres, múltiples clases donde se toca un tema en común: el liderazgo. Desde mi personal experiencia, mis profesores han abordado el liderazgo tomando como ejemplo a múltiples personalidades, las que nunca fallan: Jesús de Nazaret, desde un punto de vista histórico; los líderes de la industria de la tecnología, Steve Jobs, Bill Gates, etc. No es objeto de esta columna dar una cátedra de lo que es el liderazgo o las características de ello – si algún profesor me lee, una disculpa por mi poca comprensión del tema. Sin embargo, algo que caracteriza a gran parte de los líderes a quienes he tenido la oportunidad de analizar es, en términos de estrategia de negocios, la sintonía que mantienen con la misión y visión de la organización que lideran – empresas, grupos religiosos o incluso naciones –, la cual son capaces de comunicar de manera efectiva a aquellos a quienes dirigen. De esta forma, coordinan las labores de cada uno de ellos buscando alcanzar los objetivos definidos.

En este sentido, me parece que los principales partidos de oposición – PAN y PRI – enfrentan en este momento una gran falla de fondo, un desconocimiento por parte de gran parte de la militancia de la misión y visión de dichos institutos políticos. Muchos mencionan que, al unirse en coalición a partir de la elección de 2021, se traicionó la esencia de los mismos; yo no considero que esto sea del todo cierto. A mi parecer, muchas veces son los mismos dirigentes quienes desconocen hacia dónde deben conducir a sus partidos. Con esto en mente, uno podría pensar que la figura de un líder que pudiera unificar los intereses de la militancia y conducirlos a la consecución del principal objetivo, sacar del gobierno a Morena en 2024, sería una solución ideal.

¿Dónde nos encontramos en ese tenor? En primer lugar, ambos dirigentes nacionales – Marko Cortés y Alejandro Moreno – cuentan con un importante sector dentro de su militancia que no están a favor de la labor realizada al día de hoy, en algunos casos se cuestiona el proceso mediante el cual fueron electos; además, muchos reclaman la falta de diálogo entre la dirigencia y los grupos contrarios dentro del partido.

Por otro lado, en este momento “Alito” Moreno enfrenta acusaciones por parte de la gobernadora de su estado natal, Layda Sansores, de haber utilizado sus anteriores puestos públicos para la adquisición de bienes raíces a un precio menor que el de mercado para posteriormente venderlos y obtener millonarias ganancias. Dichas acusaciones no han sido probadas, y Moreno tiene todo el derecho de defender su inocencia en este caso, el valorar su responsabilidad en estos hechos tampoco es objeto de esta columna. Pero ¿cómo se puede liderar un partido cuando se tienen problemas en casa? Más allá de los resultados obtenidos durante su dirigencia, me parece que es prácticamente imposible enfocar la cabeza en dos cuestiones de suma importancia: por un lado, su libertad personal, y por otro, el futuro del tricolor y con ello el futuro de México.

No lo juzgo, todos hemos enfrentado situaciones personales delicadas a la par de responsabilidades académicas, laborales, etc. Pero es de humildes reconocer cuando nuestros problemas nos sobrepasan y debemos de delegar otras responsabilidades para centrarnos en nosotros, se vale y no es de cobardes.

Mientras son peras o son manzanas, los partidos que debieran representar una opción para aquellos que no se encuentran conformes con los resultados del actual gobierno, pareciera se encuentran acéfalos. ¿Se puede navegar un barco sin capitán?