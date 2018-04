¿Dónde sostengo mi ancla?

“La resurrección de Cristo es la verdadera esperanza del mundo, que no defrauda”, dijo el Papa Francisco el domingo de Pascua. La fuerza del amor de Cristo lleva “frutos de esperanza y dignidad allá donde hay miseria y exclusión, hambre y falta de trabajo… víctimas del narcotráfico, de la trata de personas y de las esclavitudes de nuestro tiempo”, declaró el Pontífice.Durante sus vacaciones en la costa, una familia presenció una gran tempestad. Las olas subían a enormes alturas y los vientos sacudían violentamente las embarcaciones en el muelle. Un niño de doce años preguntó a su papá por qué la boya flotaba serenamente a pesar de los vientos fuertes y aunque se hundía, volvía a subir en el mismo lugar. Su papá le explicó que la boya estaba amarrada a un ancla en el fondo del mar, y también así es nuestra vida: cuando nuestra fe está anclada en Cristo podemos enfrentarnos sin temor a cualquier viento contrario. Si ponemos nuestra esperanza en algo pasajero y superficial como un afán desordenado de éxito, placer, poder o dinero.“Esta es la fuerza del grano de trigo, la del amor que se rebaja y se entrega hasta el final, y que realmente renueva el mundo…, por ello la muerte, la soledad y el miedo ya no son la última palabra”, dijo el Pontífice. Con Cristo resucita nuestra esperanza creativa para enfrentar los problemas actuales, porque sabemos que no estamos solos. La Resurrección de Cristo “ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia” (Pregón Pascual). La Pascua es un tiempo alegre porque Cristo resucitado es nuestra alegría.