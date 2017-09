“Si quieres ser viejo mucho tiempo, hazte viejo pronto”. Cicerón. No es la primera, ni será la última. Carlos Lara, presidente de la Asociación de Futbolistas Organizados del Estado de Sinaloa, A.C. (Afoesac) los dejó tirados. Le importó un comino el Campeonato Estatal de Futbol Superveteranos celebrado recientemente en The Rosca City. No hizo acto de presencia para nada. No se acercó, nadie lo vio, se escabulló. Le sacó al bulto, al gasto, al costo. Dejó al comité organizador con un palmo de narices y las deudas. “El Larry” Lara siembra su fama en la entidad.En otros municipios las quejas son al por mayor y le niegan la afiliación de los equipos a su Asociación Estatal. Y acá en The Rosca City en ocasiones hasta por adelantado le dan las inscripciones. Ya basta de tanta ligereza para este montepío. Nos tocó ver por las redes sociales la amarga queja del secretario del Ayuntamiento, Roberto Valenzuela Leal. Le soltó epítetos que el mismo directivo se ha ganado.Y a propósito de rusis, floyis, runicis, -traducción- “Camina como chencha la del callejón quinto”. ¡Ai’sí! El Comité Municipal de Futbol en casa tiene la palabra. Tomar en cuenta la postura del dirigente y la de los suyos en The Rosca City para los torneos venideros. La afiliación tiene sus bemoles, pero no se vale que haya solo un beneficiario. Si eso cuenta para traer eventos estatales a casa, no tiene caso. ¡Para perder, dondequiera es la misma!