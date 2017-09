Dorados, a sacarse la espina hoy ante Potros

No le queda de otra hoy al Gran Pez, pues su obligación principal es vencer a los Potros de Hierro del Atlante para sacarse la espina que tiene adentro, luego de ser despojado del invicto la ronda anterior, al ser superado ampliamente por la Jaiba Brava de Tampico Madero con marcador de 4-0.



Una victoria le servirá para dos cosas al cuadro local: Cortar su negativa racha de tres partidos sin conocer el triunfo, y de paso mantenerse en la cima general, porque de llegarle un segundo fracaso en fila podría ser tumbado de la cúspide.



Esa es la gran importancia de este choque ante unos Potros con los que ya ha agarrado una buena rivalidad deportiva, pero que en la presente edición han sido muy irregulares en calidad de visitantes, ya que suman tres tropiezos de manera consecutiva.



Por lo tanto, las posibilidades de triunfo lucen más amplias para el Gran Pez la noche de hoy; sin embargo, los juegos se ganan en la cancha y ahí el equipo de casa debe demostrar que el tropezón de la jornada anterior se debió más que nada a las dos expulsiones que sufrió y no a una baja de juego.

Dorados y Atlas se midieron en el apertura 2016. Foto: EL DEBATE





¿Y la lana? Es lo que se pregunta Ezequiel “Cheque” Orozco, el exjugador de los Murciélagos de Los Mochis que lucha contra una complicada enfermedad y que no ha recibido el dinero que se recabó durante los partidos que se organizaron para ayudarlo económicamente.



De acuerdo con la nota periodística que envió una agencia nacional, ni su propio club al que pertenecía Orozco le dio completo su dinero, que tanto necesita, pues su enfermedad se ha complicado y el costo del tratamiento es muy caro.



Los otros clubes que le adeudan dinero son el Atlético San Luis, Celaya y Correcaminos; ojalá que sus directivas se pongan pronto las pilas y le depositen ese dinero al Cheque Orozco que tanta falta le hace.

El América llevó a cabo un partido de beneficio para Cheque Orozco Así lo vivió él. #fuerzacheque #dilofutbol pic.twitter.com/RJ7Rr7vxeK — dilofutbol (@DiloFutbol) 19 de julio de 2017





Anécdota. Cuenta la historietilla que esto sucedió en un encuentro de la Liga de Primera Fuerza que sostenían los equipos de la sección 106 de Costa Rica y el Club Pitufos en la cancha del Princess Club.



Con los seccionistas jugaba Javier “Ostión”Verdugo, recién llegado del Inter de Tijuana de la Segunda División y era la novedad, y con el Pitufos andaba Agustín Vega como refuerzo de la Primera Juvenil.



Resulta que durante el partido, el Cheto Vega con su habilidad le pegó un baile a Verdugo y este desesperado le hizo un entradón de pocos amigos a su rival, quien salió volando; pero, gracias a su juventud de inmediato se levantó.



El Ostión se le puso enfrente y le espetó: “Que no sabes quién soy yo?, no me puedes hacer esto”.



El Cheto humilde le contesta: “Esto es futbol, diviértete”. El árbitro expulsó a Javier Verdugo. Los únicos que deben saber la verdad son los propios protagonistas.