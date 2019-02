Dorados y Monarcas cojean de la misma pata

A Dorados y Monarcas los une un sello en común: los dos andan muy bien en Copa MX y pésimo en sus respectivos torneos de Liga.

En efecto, ya que los dos en el circuito copero lograron conseguir sus boletos a la fase de cuartos de final al eliminar en series de penales a Camoteros del Puebla y Zorros del Atlas.

Lamentablemente en la Liga son el reverso de la medalla, pues El Gran Pez es el último de la tabla general, con tan solo cuatro puntos producto de 1 triunfo, 1 empate y 4 derrotas. En tanto que Monarcas es lugar 16 de la Liga MX con 1 triunfo, 1 ganado y 6 descalabros.

Es decir, los dos cojean de la misma pata en cuanto a inconsistencia en el torneo de Liga, que debe considerarse como el de mayor relevancia para cualquier club profesional. Incluso en el cuadro moreliano esa mala racha obligó la salida de su técnico, Roberto Hernández, la semana anterior.

En el caso concreto de Dorados, reiteramos que lo más relevante de la actuación del equipo en la Copa es la oportunidad que siguen teniendo los chamacos de Culiacán, pues frente al Atlas iniciaron como titulares Víctor Torres, Benjamín Palazuelos, José Lugo y Francisco Contreras. El único que salió de cambio en el segundo tiempo fue Contreras. Y todavía en el banquillo se quedaron Juan Meza y Luis López.

Porque de ahí en adelante no le vemos más atractivo para el equipo este circuito, y ojalá que, si la situación en la Liga no mejora para El Gran Pez, ya el técnico Diego Maradona debería enfocar su mira en los canteranos, pues Cimarrones es sublíder con puros mexicanos, y nada le costaría al Pelusa probar con el material sinaloense, porque es evidente que en seis jornadas los extranjeros no han podido demostrar con hechos su llegada al futbol mexicano.

La talacha. Cada quien juzgará, calificará y criticará a su modo la acción que emprendió en días pasados el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, ya que, comandados por su director, Carlos Octavio Lara Cebreros, iniciaron un programa de limpieza de todas las unidades deportivas del municipio de Culiacán.

En lo particular, consideramos positivo este proyecto, porque obliga a todo el personal de dicho instituto, que en ocasiones no tiene nada qué hacer, a que realice una buena obra en pro de la infraestructura, que la misma administración que preside Jesús Estrada Ferreiro apoyó con recursos.

Cada semana le tocará a una diferente unidad deportiva, y ojalá que no nada más sea el personal del Imdec quien tome la batuta, sino que también se integren los promotores deportivos y las familias que habitan a los alrededores de los espacios deportivos.

A pagar. La directiva del torneo de los 60 y Más está amenazando con correr del circuito a todos aquellos equipos (son 5) que no cumplan con el pago de la cuota de inscripción. Sale, plebones, no sean codos y paguen.