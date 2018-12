Dos Estatales en casa

oficiales no se han dado a conocer. Pero se entiende que podrá ser por el mes de mayo, a más tardar.

Recuerde usted, amigo lector, lectora, que los campeonatos municipales apenas se están organizando.

La fecha de arranque ya debería de estar lista. Pero como siempre, todo se hace al cuarto para las 12. La calendarización de torneos en The Rosca City es el pan de cada día. No existe quién lo rija o lo dicte. Entre la autoridad que entre, no logran comprometerse. Mucho menos ahora que no existe un Comité Municipal de Futbol oficial.

Pero las sedes ya se pidieron y fueron dadas.

Colofón. Y a propósito de calchis, cujos, pininis, -traducción- “Me contagia tu sonrisa, eres la miel en las cerezas”. ¡Ai´sí! En lo que respecta a la Juvenil C, podríamos decir que existe material de primera línea. Se tiene al actual campeón del Nacional de Los Barrios como base. Agrícola Los Mayos, que, por cierto, recientemente festejó ese título, puede ser la tónica para el seleccionado. Sergio Sánchez y su cuerpo técnico podrían encarar el compromiso.