Dos bloques de “pesos pesados” se disputan la Asociación de Agricultores

El proceso. Dos bloques de “pesos pesados” se disputan la dirigencia de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Unos “titanes” del agro llevan a la cabeza a Antonio Pineda y otros a César Galaviz. Estos dos van por la presidencia que dejará Marte Vega Román, quien ayer se despidió de la Intercamaral, el espacio de los líderes de las organizaciones de la iniciativa privada. Y es que ya el 19 del presente mes, a las 11:00 horas, se llevará a cabo la asamblea para la elección de la nueva directiva. Esto se va a realizar en La Casona, por el espacio abierto, recomendable para prevenir los contagios y propagación del coronavirus. Cada quien cuenta el final de la película a su modo, pero hay quienes aseguran que no hay nada para nadie en la contienda, ya que la ven muy pareja en virtud de que los “meros meros” en la producción agrícola se dividieron: unos con Pineda y otros con Galaviz. No se fueron para un solo lado. Ya faltan menos días para saber de qué cuero salieron más correas.

Timadores. La secretaria de Bienestar en Ahome, Clauda Canto, puso al descubierto el cobro ilegal de falsos gestores para la realización de los trámites de los apoyos de la dependencia. Incluso, identificó a uno como Rodolfo Rojo, que opera desde el año pasado cobrando mil 800 pesos. Canto aseguró que los trámites son gratuitos en la dependencia, por lo que llamó a no caer en el “timo”. Está bien que llame a la ciudadanía a denunciar, pero algunos dicen que Canto debe de dar un paso adelante: denunciar ella formalmente, sobre todo porque hay una posible falsificación de documentos. Y puede que en la trama salga a relucir algún funcionario de la comuna, de esos que quedaron “cebados” en la pasada administración.

Incógnita. La duda todavía existe sobre las intenciones de quién o quiénes hackearon la cuenta de WhatsApp del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Y es que ayer confesó que no tenía ningún reporte de mal uso de su whats en sus contactos. Lo que sí confirmó es lo que algunos señalaron de que no se iba a quedar con los brazos cruzados: que se está investigando y hay pistas en el estado, Jalisco y hasta Argentina.

Las apuestas. Hay algunos en el medio deportivo que no le dan mucho tiempo a Luis Ignacio “El Chicote” Ayala como enlace en la zona norte del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física. La razón es que parece que no tiene muy buena relación con el director general de la dependencia estatal, Julio César Cascajares. Ya ha habido señales de eso, comentan. Se menciona que Ayala va a correr la misma suerte que en el gobierno chapmista en el que no hizo “química” con el exdirector general del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Felipe Juárez, que logró deshacerse de él. Dicen que el problema del exligamayorista es que trae el ego muy inflado. Y el otro no se queda atrás. Ya se sabrá si dura o no en la administración rochista.

Respuesta. El senador priista mochitense Mario Zamora Gastélum hizo suyo el logro de que el gobernador Rubén Rocha Moya anunciara 100 millones de pesos para poner en buenas condiciones la autopista Benito Juárez. Esto porque él un día antes le había pedido su intervención por el riesgo que representaba para los automovilistas por su mal estado que comprobó al viajar de Culiacán a esta ciudad. En ese tramo se detuvo para hacer un video que subió a las redes sociales. Rocha Moya anunció la inversión, pero aclaró que desde diciembre se está resolviendo el problema de los baches de la autopista. Y ahora Zamora Gastélum se desvive en reconocimiento al gobernador y de una forma u otra “golpea” a la pasada administración al decir que el problema viene de tiempo atrás.