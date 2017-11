Dos exsecretarios malovistas y tres exdirectores acusados

Contra Echeverría, estaba cantado. Las irregularidades en Salud son tantas, que insultan a cualquier ciudadano. Del desorden administrativo que ya se escuchaba en el 2016, con las auditorías se pasó al abuso indebido de poder y el grave desvío de dinero público. La Auditoría General de Sinaloa a cargo de Emma Guadalupe Félix Rivera fue quien detectó las irregularidades en Salud. Estos datos sirvieron para que la Fiscalía General de Sinaloa solicitara órdenes de aprehensión no solo contra el extitular de Salud en el sexenio malovista, Ernesto Echeverría, sino también contra María Alejandra Gil Álvarez, exdirectora administrativa, y Jaime Otañez, exdirector de servicios de salud en Sinaloa. Para quienes creyeron que la actual administración quirinista no actuaría contra Echeverría, ahí está la orden de aprehensión pendiente por ejecutar. Otro de los que están siendo localizados para ejecutar la orden de aprehensión es el exsecretario de Turismo en el último tramo malovista, Rafael Lizárraga. Este último resultó salpicado por los abusos cometidos por Lapo. Pero el asunto no quedará ahí. La ASE presentó 13 denuncias ante la Fiscalía. Y hasta hoy se han girado órdenes de aprehensión contra seis exfuncionarios. Faltan siete órdenes de aprehensión por salir y podría ir por un área de Salud que es el Seguro Popular. Y posiblemente otra por el lado del Invies.

Que se aplique la ley. El gobernador Quirino Ordaz Coppel fue abordado por los medios de comunicación en su visita ayer a Mazatlán. En torno a las órdenes de aprehensión contra exfuncionarios malovistas reiteró que no hay ninguna persecución política y mucho menos una “cacería de brujas”. Simplemente se trata de aplicar la ley contra quien o quienes hayan desviado recursos. Más claro ni el agua. Confirmó también lo que publicamos ayer en este espacio de que los inculpados por desvíos de recursos se están apegando al anterior Código Penal que califica como no grave el peculado y precisamente desvío de recursos. Porque ya en esta administración se reformó el Código Penal y esos delitos son calificados como graves y sin derecho a fianza. El mensaje de Quirino es que la gente está harta de impunidad y que a quienes se acusaba se les permitía salir en libertad porque esos delitos eran calificados como no graves. Hoy es diferente. Y los actuales funcionarios ya saben a lo que se atienen. Quirino fue claro en su discurso de toma de posición: “Si alguien viene a formar el gabinete con la idea de enriquecerse, más vale que vaya renunciando”. Le faltó agregar que si no se irán al bote.

Meade no será. Para quienes daban por hecho que José Antonio Meade ya tenía la candidatura presidencial del PRI en la bolsa, se equivocaron. Para quienes como yo debo reconocer nos fuimos con la finta ayer de las declaraciones de Luis Videgaray con elogios y reconocimientos hacia Meade y dijimos que era un “destape anticipado”. Pues lo que declaró ayer Enrique Peña Nieto abona a las dudas y da paso a las especulaciones: “Andan bien despistados todos”, dijo. Y remató: “El PRI no elegirá su candidato en base a elogios o aplausos”. ¡Pácatelas! Desde aquí podemos adelantar que con eso crecieron las posibilidades de Aurelio Nuño y de don José Narro. La elección será de pelea. Y Nuño es fajador. Narro es conciliador. Bueno, pero no para un proceso electoral. Podría ser Nuño.