Dos grupos desfilaron en el Carnaval de Topolobampo por  la planta de fertilizante

Apelación. Tras perder el amparo que se le negó por “notoriamente improcedente”, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, apeló la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito en el caso de la concesión de la basura a una empresa inglesa que otorgó el Cabildo, a la que se opone bajo el argumento de “ilegal e inconstitucional”, lo que no lo ha demostrado en los tribunales. El recurso lo interpuso para tratar de “sacarse la espina” porque no quedó bien cuando se la da de “experto en el conocimiento jurídico”. En la nueva cruzada que inició elevó su tono en contra del alcalde Gerardo Vargas Landeros. El detalle que ven unos es que Polo Palafox no menciona nada de lo legal, no contrarresta la resolución jurídica, sino que se dedica a repetir lo mismo de la empresa. Incluso, después de hacer señalamientos fuertes contra el alcalde lo invita a debatir en “público”. Es decir, algunos adelantan que si lo “apapachan”, todo lo que dijo en contra de la empresa, que es fantasma y otras cosas, se le va a olvidar. No es la primera vez. El caso más reciente es cuando quiso ser fiscal general del estado.

Los planos. El Instituto Nacional Electoral está pidiendo al Congreso del Estado la geolocalización de Juan José Ríos para realizar la redistritación nacional. Este como nuevo municipio al igual que Eldorado. El sueño de muchos está tomando forma en Juan José Ríos, en donde ya algunos están listos para buscar las candidaturas a la alcaldía, regidores y diputados. Ayer, José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso, se reunió con autoridades de El Fuerte, Ahome, Sinaloa y Guasave para trabajar con los planos territoriales y definir los límites del municipio de Juan José Ríos. Se habían tardado tras la aprobación del Congreso del Estado de la creación del municipio.

Perfilado. Hay evidencia de sobra de que el expresidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur Marte Vega Román tiene en la bolsa la presidencia de la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa. Y es que todo indica que ya tiene los votos garantizados de la mayoría de los consejeros. Ya Enrique Rodarte declinó ir por esa posición y se le sumó previo acuerdo de que va en el paquete con Vega Román. Sin embargo, todavía queda uno que aspira, pero sin la fuerza como para darle la pelea al exlíder de la AARFS. Según dicen que de aquí al 27 de marzo, día en que es la elección para el sustituto de Gustavo Rojo, puede que se logre una sola planilla, la de unidad, encabezada por Vega Román.

Empate. Por un momento algunos creyeron que el desfile del Carnaval de Topo iba a terminar en una reyerta. Y es que un grupo de personas, vestidas con camisas de Aquí No, desfiló para manifestarse en contra de la planta de fertilizantes, pero otro hizo lo mismo para apoyar este proyecto. Lo bueno es que no pasó a mayores.

El melindre. Dicen que cuando empezó a recibir los resultados de las votaciones para la designación de síndicos, el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, no lo podía creer. Y es que algunos de sus candidatos perdieron, como en Tetaroba y San Blas. Fue un duro golpe porque quedó mal con el gobernador Rubén Rocha Moya, quien incluso ese día de la elección se reunió con el excandidato a la alcaldía Vicente Pico que tenía a su hija participando por la sindicatura de Tetaroba. Ella perdió. En San Blas ni se diga. Se habla que aquí traen un “melindre” los operadores del alcalde, entre ellos Alfonso “Poncho” Vega, Marco Vinicio Vega, César Cortez, Jaime Astorga y Luis Alberto Lugo. No hallan cómo justificar la derrota de Guillermo Rentería Vega por Jesús Uriarte.