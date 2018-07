Dos juegos iban sin hits más alarma juguetona

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “La vida es una incógnita, ¿o es que tú sabes qué ocurrirá mañana?... Proverbio chino.-La pregunta de la semana…: El domingo serán elevados al Hall de la Fama: Chipper Jones, Vladimir Guerrero, Jim Thome, Trevor Hoffman, Jack “Gato” Morris y Alan Trammell. ¿Quiénes fueron los primeros elevados a ese museo?La respuesta…: La primera elección en 1936, Ty Cobb, Walter Johnson, Christy Mathewson, Babe Ruth y Honus Wagner. Pero la casa de Cooperstown se inauguró en 1939, con los elegidos en cuatro años, 26 en total, incluso John McGraw, Grover Cleveland Alexander, Adrian (Cap) Anson, Lou Gehrig y Albert Goodwill Spanding.Dato histórico.- Por las Grandes Ligas han pasado peloteros nacidos en todas las fechas del año, incluso uno que nació en alta mar, Edmund Joseph Porray (diciembre 5 de 1888-julio 13 de 1954) era pitcher derecho de los Buffalo Buffeds, de la Federal League. Igualmente han muerto bigleaguers en cada una de las fechas del año.Alarma contra no hit.- En dos fechas seguidas, lunes y martes, novatos de los Cardenales lanzaron frente a los Rojos, sin hits hasta el séptimo inning. El lunes fue Daniel Poncedeleón, y el martes, Austin Gomber, cuya labor fue interrumpida cuando iba a comenzar su labor en el séptimo inning por las alarmas del Great American Ballpark. Sospechan que fueron activadas por alguien del equipo de Cincinnati.“Hay que volar alto y mirar lejos”… Iván Duque Escobar.-¡Emergencia en Wrigley Field! El tercera base y capitán de los Cachorros Kris Bryant, sigue aquejado de su lesión en el hombro izquierdo. “El descanso es lo más aconsejable” dijo ayer el mánager Joe Maddon, “pero lo necesitamos en el campo, por lo que estamos tratando de aliviarlo con tratamientos de los trainers”. Y Kris agregó…: “No quiero ni oír eso de que no debo jugar más este año”…Adolorido otro Met. Las lesiones de los Mets comenzaron durante los entrenamientos, y no han descansado. Al slugger cubano Yoenis Céspedes, lo van a operar de los dos pies al final de esta semana. Un examen vía MRI reveló que tiene calcificaciones, lo que le producía fuertes dolores.De ayer a hoy.- Tal día como hoy, en 1926 los Tigres jugaban frente a los Senadores y Ty Cobb fue acusado de alargar mucho el juego con protestas por bolas y strike. También perdieron tiempo mientras sacaban a un fanático molestón a la calle. Los Tigres batearon 19 hits y ganaron 9-6. Todo en 2.40 horas. Hoy día hubieran sido 5.40.“Todo drama se convierte a la larga en anécdota”… Jorge Lorenzo.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.