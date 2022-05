Dos periodistas más asesinados en la cosecha del odio

audima

Discurso de odio…Cosecha temor. Miente aquel periodista que diga que no lo mueve el temor en estos momentos. Y efectivamente, en el gremio periodístico se respira incertidumbre. Se tiene una percepción de estar en la mira de cualquier delincuente. ¿Por qué? Por la impunidad con la que actúan los delincuentes, la violencia que llena de sangre nuestro país y el discurso de odio que, desde el Palacio Nacional, el propio presidente López Obrador en sus “mañaneras” lanza en contra de periodistas y medios de comunicación. Hace cinco días, en Sinaloa nos cimbró el asesinato de nuestro compañero periodista Luis Enrique Ramírez. Que aún nos lastima e indigna. Y ayer, dos periodistas de Veracruz fueron arteramente asesinadas cuando se encontraban en el interior de un coche. Yesenia Mollinedo, reportera, y la camarógrafa Johana García. Indigna doblemente por su condición de mujeres y por ser madres de familia, además de periodistas. Hoy, 10 compañeros ya no están entre nosotros. Hoy, las mamás de todos ellos no tienen motivo alguno de festejar el “10 del Mayo”; sencillamente, la violencia les arrebató ese derecho de seguir disfrutando a sus hijos e hijas. Mientras en México se asesina impunemente a periodistas, el Gobierno Federal, el de los estados y municipios, repiten el mismo cliché de siempre de que investigarán a fondo, que darán con los responsables y que no quedarán en la impunidad. ¡Vergüenza les debería de dar! El gremio periodístico de Sinaloa y de todo el país está harto de tener autoridades inútiles. Justicia para Luis Enrique… Justicia para todos los periodistas asesinados y castigo a sus asesinos. ¡Ya basta!

Se manifiestan periodistas de Mazatlán. Periodistas de diversos medios de comunicación de Mazatlán salieron a la calle para exigir justicia por el asesinato del compañero Luis Enrique Ramírez, asesinado hace cinco días en Culiacán. Los periodistas se colocaron a un costado de las letras de Mazatlán, un icono que se ubica justo a un costado de la antigua discoteca Valentinos, en la avenida Del Mar. Con pancartas alusivas exigieron justicia. Hubo unos minutos en que los periodistas bloquearon la avenida Del Mar en su exigencia. Ahí mismo, los manifestantes comenzaron a recibir la información de que en Veracruz, dos mujeres periodistas habían sido asesinadas a balazos. La indignación se elevó. México está en manos de los delincuentes que gozan de total impunidad para seguir asesinando a periodistas. No importa que sean hombres o mujeres. Pobre México.

O renuncian o retiran demandas. El gobernador Rubén Rocha Moya fue directo. Anunció que todo aquel que sea parte del gobierno y haya demandado a algún periodista, o de desiste de la demanda o presenta su renuncia. La intención de Rocha Moya es dejar en claro que el periodismo debe respetarse. Que la libertad de discernir y de expresión deben prevalecer por encima de todo. Que sirva de algo el artero asesinato del compañero Luis Enrique Ramírez. ¿Y cuál o cuáles funcionarios y alcaldes son los que tienen demandados a periodistas?