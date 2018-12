Dos poderes en su día D

Por más que Andrés Manuel López Obrador acuda mañana a la presentación del informe final del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, el perlario de humillaciones que les ha propinado a los integrantes del Poder Judicial hace imposible que esta inaudita, histórica y desproporcionada confrontación tenga un desenlace cordial, civilizado, republicano, institucional.

A propósito de la embestida en que lo acompañan sus bancadas morenistas y asociadas en el Congreso, esto dijo ayer el presidente de México:

“Se molestan, pero la verdad es que, como se dice coloquialmente, se rayaban. Sueldos elevadísimos. Dicen que no es cierto que ganan 600 mil. Tengo la información, es fácil ver el presupuesto: siete millones al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí. Si no son 600, son 500 mil, y son los mejor pagados del mundo. Solamente Donald Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte...”.

El aludido se llama Luis María Aguilar Morales, tiene 69 años (cuatro más que AMLO), abogado por la UNAM. Se inició como taquígrafo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Para llegar a donde está fue secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la capital, secretario de Estudio y Cuenta en el Pleno de la Suprema Corte, juez segundo de Distrito en Morelos, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el extinto DF, magistrado del Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, del Tribunal en Materia Administrativa del Tercero, del Primero Colegiado del Segundo Circuito, del Primero Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; coordinador general de Asesores de la presidencia de la SCJN, secretario general de la misma; oficial mayor, secretario administrativo de Comunicación y Difusión, magistrado de Circuito y, actualmente, como ministro presidente de la Corte, es también titular del Consejo de la Judicatura Federal (cargo por el que no se le paga un peso más).

Es autor de los ensayos La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, El Estado de Derecho y las Leyes Inconstitucionales, Testimonio de un cuatrienio/ La modernización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Su salario es el mismo de los restantes diez ministros del Pleno: 269 mil pesos mensuales, y él no inventó prestaciones que, como la inmensa mayoría de los trabajadores privados y burócratas tienen.

De sus diez equivalentes en la SCJN y (con cifras de 2017), más mil 502 jueces y magistrados federales y cuatro mil 686 estatales (seis mil 200 en total, 40 por ciento mujeres), Luis María Aguilar Morales es contra quien hoy se personaliza el injusto y alevoso encono público.

Ya se está haciendo tarde para que el presidente deje de azuzar contra sus “adversarios”, la “minoría rapaz” y los juzgadores “corruptos”.