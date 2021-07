Dos políticos de Morena y un empresario asesinados enrarecen ambiente en Sinaloa

Se enrarece el ambiente en Sinaloa. Tres asesinatos en los últimos cuatro días han sacudido al estado. El primero fue el del líder de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca), Jaime Osuna, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida por el rumbo de Malpica, Concordia. Los otros dos fueron ayer en Sinaloa Municipio. Se trató del excandidato a diputado por Morena, Román Rubio López, y del excoordinador de la campaña de Morena para la alcaldía de ese municipio, Esteban López Beltrán. Los dos políticos morenistas fueron encontrados muertos en Sinaloa municipio, en lugares distintos y con diferencia de algunas horas. En torno a la muerte del líder pesquero, se sabe que días antes fue secuestrado en los alrededores del Parque Industrial Pesquero Alfredo V. Bonfil. Y según dijeron, era la segunda ocasión en que sufría un secuestro. Por lo que se refiere al asesinato de los dos políticos de Morena, las líneas de investigación no deben descartar la posible relación con lo sucedido en el pasado proceso electoral que tan accidentado y violento se vivió en Sinaloa. Estos asesinatos enrarecen, por decir lo menos, el ambiente en Sinaloa y las autoridades deberán de investigar a fondo para evitar que la impunidad se imponga.

Quirino y Rocha. Ayer mismo y por la tarde, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, acudieron a Sinaloa Municipio para ofrecer sus condolencias a las familias de Román y Esteban. Al mismo tiempo para garantizar que habrán de realizarse las investigaciones para esclarecer los hechos y castigar a los responsables. Ordaz Coppel, al igual que los familiares de Román y Esteban, así como amigos y compañeros de los dos, se muestra indignado por los hechos. La presencia de Ordaz Coppel como de Rocha en Sinaloa Municipio sin duda manda el mensaje del compromiso por resolver el caso, tanto del gobierno que está presente como de la administración que viene.

El peor momento de la pandemia. Los hospitales del IMSS y el Issste en Mazatlán ordenaron suspender citas médicas, cirugías y la atención de otros padecimientos diferentes al Covid-19. Todas las instituciones en estos momentos se han enfocado para atender la creciente demanda de enfermos de este virus. Ayer mismo, el Hospital Militar de Mazatlán fue declarado como área para atender a los contagiados por Covid-19. El hospital general de Mazatlán está a punto de colapsar. Y se reporta a instituciones médicas privadas con problemas para atender la demanda de contagios por coronavirus. Si a todo este panorama se le suma la escasez de oxígeno médico, la situación se tornará más difícil. Decenas de personas que han dado positivo al Covid-19 están refugiadas en sus casas, que han convertido en hospitales para recibir en ellas su tratamiento. La situación está más que delicada en estos momentos.

La otra cara. En un recorrido efectuado por las playas de Mazatlán, se pudo observar a cientos de personas disfrutando el mar. Por la tarde-noche, también decenas de turistas se observaron caminando por el malecón. Y aunque muchos portan el cubrebocas, la sana distancia no se respeta. En los accesos de muchos hoteles, no hay zona de sanitización para quienes ingresan. No hay ni siquiera tapetes desinfectantes. Tampoco personal para tomar temperatura y gel. Muchos ingresan sin cubrebocas. Y eso es peligroso.

