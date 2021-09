¿Dos secretarías al PAS a cambio de una diputación local a Morena?

Negociación política de alto nivel. Dicen los que de política saben y están de alguna manera ligados a los grupos de Morena y del PAS, que el acuerdo entre el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, y el dirigente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, para otorgarle a este último dos Secretarías en el próximo gabinete ejecutivo, no sería ‘dioquis’, pues ha trascendido que detrás de este acuerdo estaría la posibilidad de que en el Congreso Local el Partido Sinaloense le ceda un diputado al grupo parlamentario de Morena. Recuerde usted que estos solo tienen 20 curules y no alcanzan la mayoría simple, pues necesitan la mitad más uno, y sin ella no podrían presidir la Junta de Coordinación Política durante los tres años de la legislatura, cuando mucho podrían presidirla uno y luego rotarla con el PAS y el PRI, pues estos últimos tienen ocho legisladores cada uno. La negociación va en ese sentido, afirman, en que Morena complete la mayoría simple con un pasista, así que pronto se sabrá si rinde frutos, pues como bien reza la frase: “del plato a la boca se cae la sopa”.

El conflicto latente. Bien hará el comisionado nacional de Pesca, Octavio Almada Palafox, en poner atención a las crecientes voces de inconformidad que se levanta entre las cooperativas que trabajan en el sistema lagunario El Huizache-Caimanero por el uso de artes de pesca prohibidas. Son 13 las organizaciones de pangueros que se dicen afectados por la instalación de los llamados “chacuacos” en las zonas de pesca y otras actividades irregulares en las que estarían ejerciendo algunos grupos de pescadores. Ya son dos las protestas que se han realizado a las afueras de la Conapesca en Mazatlán exigiendo una actuación inmediata para poner orden. En cada una de ellas se ha respondido con la promesa de que habrá acciones legales. Sin embargo, en los campos pesqueros el ambiente es cada día más tenso, y se teme que esto detone en situaciones mucho más graves.

Recibos rojos. En medio de una temporada marcada por los constantes cortes del suministro de agua potable, la Jumapam decidió implementar nuevas acciones para el cobro de los servicios. A los deudores se le harán llegar recibos en rojo, como presión extra. Esto ha generado una polémica en Mazatlán, ya que algunos usuarios consideran una medida que exhibe a los deudores, cuando la principal preocupación de la gerencia de la Jumapam debería ser la solución de los problemas de abasto. El tema compromete directamente al gerente de la paramunicipal Luis Gerardo Núñez Gutiérrez. Ayer, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se deslindó tácitamente del tema. Ante la insistencia de los reporteros, el polémico “Químico” aseguró que desconocía de la existencia de tales recibos rojos que anuncia la Jumapam como medida de cobro. En todo caso, aseguró, revisará el caso.

Cambios de nombre. Otras de las polémicas que debió enfrentar ayer el presidente municipal de Mazatlán es el cambio de la nomenclatura de la avenida Bahía. La rúa turística llevará el nombre del actual gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, por acuerdo unánime del cabildo. Pues bien, el munícipe defendió la propuesta. Dijo que se trata de un reconocimiento para Ordaz Coppel, quien se ha convertido en el mejor gobernador que ha tenido Sinaloa en muchas décadas. Hay que mencionar que los programas de inversión turística de la administración estatal se han concentrado en el mejoramiento urbanístico de Mazatlán como destino tradicional recobrado. Durante los últimos cinco años, se regeneraron los paseos costeros, el centro histórico, se construyeron nuevos parques y nuevas vías y espacios para el transporte de ciclistas por la ciudad. Quizá a esto se refiera el presidente municipal, cuando habla de las bondades del empresario hotelero como gobernador. Pues no es desconocido de nadie que el mismo Benítez Torres se ha convertido en promotor del desarrollo de Mazatlán y presume como propio el cambio de la fisonomía urbanística del puerto, cuando sus esfuerzos se han limitado a la pavimentación de calles en las colonias.