Dotan de chalecos antibalas a policías de Culiacán

Después del homicidio del subsecretario operativo de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Miguel Silva Alvarado, las cosas han empezado a cambiar en la corporación. Ayer, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil anunció que se darán chalecos antibalas a los agentes preventivos. No es sarcasmo. Es parte de una serie de cambios operativos que planea implementar el munícipe en coordinación con el nuevo comandante de la corporación, Pedro César Rojas Ibarra. Lo que no se entiende es cómo se ha permitido que en una de las 50 ciudades más violentas del mundo, los policías trabajen con tal desventaja. Habría que hacer una profunda evaluación de las condiciones de trabajo de los agentes de seguridad municipal para no solo proveer más y mejores implementos, sino también analizar la confianza. No por nada el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, advirtió (tácitamente) que los escoltas de Silva Alvarado están bajo sospecha al cuestionar las razones por las cuales fueron sometidos tan fácilmente, porque no oprimieron el botón de pánico.

A propósito de botón de pánico, en reciente reunión con representantes del sector comercio y restaurantero, afectado por una ola de robos, el nuevo secretario de Seguridad Pública, el mayor Pedro César Rojas Ibarra, recomendó a los empresarios integrarse a los programas de vigilancia y prevención con los botones de pánico. Sí, esos mismos que ni los mismos escoltas asignados a las autoridades de seguridad utilizan. El chiste se cuenta solo.

Si usted es uno de los muchos sinaloenses que se pregunta en qué anda el senador por Sinaloa Mario Zamora, pues le podemos informar que su representante propuso ayer un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente condene enérgicamente el asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos y el de las periodistas veracruzanas Yessenia Mollinedo y Johana García. Además de esto, que se instruya a la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad garanticen la justicia en estos casos. En tanto esto sucede, el juez de procesos otorgó un amparo que deja sin efecto la prisión preventiva dictada a Brisya N, hasta ayer, la única procesada por el homicidio del columnista de EL DEBATE Luis Enrique Ramírez.

La que también levantó ayer la voz por los sinaloenses fue la diputada federal del PRI, Paloma Sánchez. La polémica legisladora demandó medidas de apoyo, económicas, jurídicas y de protección que les permitan a los familiares de los desaparecidos seguir buscando a sus familiares. Dice que el Gobierno debe contemplar medidas económicas, jurídicas y de protección para continuar con su labor. Habría de aclarar la legisladora como de cuánto presupuesto y a través de qué dependencia se canalizarían estos apoyos, pues de acuerdo con las estadísticas que maneja la Comisión Nacional de Búsquedas, cada mes desaparecen 58 personas solo en Sinaloa. Durante el 2021 fueron 858 personas las que desaparecieron en esta entidad. México tiene un histórico de 95 mil desaparecidos.