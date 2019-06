Dr José María Serna: establecer gobiernos municipales diferenciados

Mazatlán, Sinaloa.- Trataré de juntar varias ideas de dos documentos distintos. Uno se titula Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia Democrática, data de 2011, producto de una conferencia sobre seguridad organizada por la UNAM en 2011, en la que participaron expertos internacionales por tres días. Desde antes de esa fecha ya estaban repuntando los niveles de seguridad.

El segundo documento es el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015. Se acaba de presentar hace unas tres semanas, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Pone énfasis en sistema local y se subtitula: conjuntando ideas desde lo local.

El primer documento elaborado por la UNAM, hablaba de la primacía de la prevención sobre el control. Dice el documento que la mejor prevención es la que fortalece la cohesión social y en esa medida revierte la exclusión.

Los niveles de seguridad que estamos viviendo no son ajenos a la falta de cohesión social, hemos ido magnificando un patrón de exclusión social desde nuestra historia.

La pregunta es ¿y quién puede regular y atender la cohesión social y rebatir la exclusión social?

Decía aquel documento, hay que impulsar la regulación del conflicto social que frecuentemente antecede a la violación de la ley penal. Quién regula el conflicto social, la autoridad es la encargada de regular los conflictos sociales en las comunidades.

Hay que reconocer el lugar que tiene el hábitat en una regulación de la prevención del delito, pues este contribuye a la seguridad o inseguridad.

Hay que promover el diseño de comunidades, planificar espacios públicos seguros. Hay un papel importante en la planeación urbana, en el diseño de las ciudades, temas de alumbrado público, evitar espacios de escondite, organización e la movilidad dentro de las comunidades, todo esto no es ajeno al tema de la inseguridad o seguridad.

El documento decía también que gran parte de la seguridad ciudadana tiene su origen en conflictos personales, problemas entre vecinos, familias comunidades, que no fueron atendidos a tiempo.

Por otro lado, el documento del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo mide el desarrollo humano de los municipios y da una serie de medidas.

El último informe presentado hace tres semanas mide la capacidad real y potencial de los municipios para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030. Son objetivos de la comunidad internacional para tratar de sacar de la pobreza a la mayoría que vive en esas condiciones.

La conclusión general es que los municipios tienen un gran potencial para alcanzar las metas. Y solo doy u dato. El informe dice que los municipios pueden influir por medio de sus facultades constitucionales y legales, de forma directa e indirecta, en 129 de los 232 indicadores que miden el progreso en las metas de desarrollo sostenible, representan el 52 por ciento del total. Tienen un gran potencial.

El problema, lo dice el informe, es que las capacidades reales no se corresponden con sus facultades constitucionales. El 115 y otros artículos de la constitución u otras leyes federales asignan una serie de atribuciones y facultades a los municipios, parejo a todos, sin hacer distinciones, parejos a todos, como si fueran un solo tipo de municipio, y que además pareciera que no tienen dificultades en recursos, ni en personal calificado, ni en mecanismos de organización si hablamos por ejemplo de zona metropolitanas.

Obviamente unos municipios tienen otras capacidades. Lo que contiene este documento es una agenda de posibles medidas, reformas que se podrían adoptar para tratar de fortalecer esas capacidades.

Las propuestas del PNUD van muy cargadas hacia el lado fiscal y desde luego es muy importante, pero les he dicho a los colegas que no es nada más lo fiscal.

Creo que, como parte de este foro, hay que revisar cuál es la agenda, cual es la discusión de la reforma municipal, más allá de la cuestión fiscal, porque la manera de que las autoridades municipales puedan responder a las demandas de la sociedad tiene que ver, sí, con lo fiscal, pero también con la forma de trabajar y la forma de trabajar tiene que ver con la forma que se integran los Ayuntamientos. Hay que ver cuál es la agenda de la reforma municipal, mecanismos de elección de integrantes de los ayuntamientos, forma de gobierno de los municipios: modelo de gobierno metropolitano, por supuesto la cuestión fiscal, participación ciudadana contraloría social.

Y termino con esto, en esta discusión no debemos, creo yo, partir de cero. Llevamos 30 años o más discutiendo esa posible agenda de reforma municipal. Ha habido algunas reformas importantes, 1983, 1999, pero quedan muchas reformas pendientes, hay que discutir todo lo que se está discutiendo y a partir de ahí aportarle a los legisladores, convocar a la academia jurídica, y a iniciar una discusión convocada en esta ocasión por los medios.

La mejor prevención es la que atiende la cohesión local y en esa medida fortalece la cohesión en las comunidades. Y la autoridad mejor facultada para atender esto es el municipio. Es la que tiene la capacidad para atender las necesidades, propiciar espacios seguros, regular conflictos entre vecinos que luego se convierten en problemas penales y de violencia, todo nos lleva a los municipios. Y el municipio no puede solo. Tenemos que encontrar mecanismos para articular los tres poderes de gobierno y que cada quien realice lo que mejor puede realizar. No es solo transferir facultades y recursos a los municipios, es encontrar mecanismos de coordinación y cooperación.

El tema de las leyes generales es que el mejor debemos debatir. Hay una especie de conspiración centralista, dice la postura general.

Los legisladores aprueban leyes, y ¿todos participan en la conspiración centralista?

Hay grupos de investigación en la UNAM, lo encabezo, llevamos tiempo haciendo investigación e agenda. No debemos caminar solos, sino avanzar incorporando a profesores constitucionalista y abogados de otras universidades.

Sería una buena oportunidad para plantear la colaboración a la cámara y acompañar el proceso legislativo, aprovechar estas redes. Lento, pero con cuidado ir armando algo sólido que termine en el mediano plazo, y con el acompañamiento de los medios.

Conclusiones:

Reiterar que no partamos de cero, hay muchísimas propuestas, llevamos más de 30 años discutiendo, foros tras foros acerca de la reforma no solo la municipal sino en general la del sistema federal.

Yo pongo a disposición de ustedes los temas que yo he percibido, los temas de discusión: propuesta para consolidar el estatuto constitucional del municipio, no nada más como órgano de organización, no solo como órgano de gobierno sino como un órgano en el cuál se manifiesta la soberanía popular.

Mecanismo de elección de los integrantes del ayuntamiento, el esquema de listas bloqueadas o cerradas es el mejor o se puede imaginar algún otro tipo de sistema. Esto desde luego pertenece al constitucionalismo local, no al constitucionalismo federal.

Hay un estado de Nayarit que ya tiene un sistema distinto. Pensar qué más puede provenir del constitucionalismo subnacional y que no requiera una reforma constitucional a nivel de la república.

La forma de gobierno en los municipios. Hoy tenemos un sistema presidencial de mayoría sobrerrepresentada, eso es lo mejor o podríamos imaginar un esquema distinto.

Servicio civil de carrera, profesionalización del servicio público a nivel municipal basado en méritos, igualdad de oportunidad, competencia, calidad y profesionalismo.

Fortalecimiento fiscal del municipio, el tema del predial, las reglas de las asignaciones federales hacia los estados y municipios.

El tema de gobernanza metropolitana, ya más del 60 por ciento de la población del país vive en zonas metropolitanas, ahí hay un reto. La constitución federal y la ley general de asentamiento urbanos regulan las conurbaciones interestatales, pero las intraestatales corresponden a las constituciones y leyes municipales.

Establecer un régimen diferenciado según el tipo de municipio, uno para los gobiernos metropolitanos, otro para los urbanos, mixtos, rurales, turísticos, indígenas y fronterizos. Esto es una propuesta que avanzó, pero no prosperó por parte de la Dra Teresita Rendón, actual rectora de la Universidad de Guanajuato.

Régimen parejo para todos o diferenciado y según el régimen qué competencia y recursos podrían tener.

Y el tema de participación ciudadana, órganos consultivos, contraloría social, participación de la ciudadanía en procedimientos administrativos en temas que tengan que ver con desarrollo urbanístico.