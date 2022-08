¡La ignorancia y tolerancia!

“Gran parte de las dificultades que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros mientras los inteligentes están llenos de dudas” Bertrand Rusell.

La tolerancia es un valor universal que implica el respeto íntegro hacia el otro, en una sociedad de ignorancia es más fácil no solo dirigirla sino manipularla; se ha perdido el respeto hacia lo que es diferente en ideas, creencias, prácticas.

Los niños no tienen problemas con la tolerancia por que no tienen prejuicios; aprendamos a vivir con el ejemplo, fomentar la empatía y aprendamos a compartir.

La moralidad de una persona moldea su carácter, la inmoralidad multiplica la dualidad, doble personalidad y falta de identidad es tiempo de dejar la ignorancia ya que genera violencia, pérdida de valores, respeto, dignidad e intolerancia.

La ignorancia, a nivel general, es una llave para mantener las personas dormidas y conformadas y paran de ser transformadas para modificar el sistema hay que conocer la realidad; aún las creencias culturales y religiosas son reflejo de ignorancia, muchos las practican por tradición, rutina, pasividad y muerte espiritual que viven una religión más, La vida de fe es una vida de relación, se aprende se cae y se levanta, pero nunca se deshumaniza ni tampoco solo se espiritualiza.” Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan”. Hechos 17:30.

Quizá no se den cuenta de las consecuencias que se dan por acciones de ignorancia; pero los resultados son evidentes. “Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción” Simón Bolívar. Hay diferentes clases de ignorancia los que no saben lo que deben saber, los que saben mal y no quieren aprender, los que saben y nunca tiene la oportunidad de enseñar a otros porque los que dicen saber son los que están enseñando, es tiempo de aprender.