¡La jungla en la que vivimos!

La no violencia guía a la ética superior, la cual es la meta de toda evolución.

“Hasta que dejemos de dañar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes”. Thomas Edison.

Sobre el concepto de violencia podemos definirlo como: la violencia medible en sentido estricta la física; que se fundamenta en un ataque directo, corporal y con un carácter: exterior, brutal y doloroso” Jean Claude Chesnais investigador francés. Sabemos que la humanidad ha avanzado en procesos de paz, el imperio de la ley, democracia y los derechos humanos en forma idealista, pero en la práctica la impunidad, corrupción, egoísmo, fanatismo y politización es el alimento diario de una sociedad que vive en hambruna de recibir respuestas; lo cierto es que estamos al filo de perder todo lo que se ha logrado, es un llamado de alerta a no vivir en una jungla como sociedad donde los depredadores más fuertes se comen a los débiles. Todos cometemos errores es de admitirlo, es desnudar el corazón y fortalecer el carácter de valores y principios que nos lleven a trabajar por una Nación. Cada sociedad construye patrones de comportamiento al considerar acciones y discursos como aceptables o inaceptables. Al norte de Irak, están las ruinas de lo que fue una gran ciudad: Nínive, la capital del antiguo imperio asirio, la cual fue conocida como la ciudad del derramamiento de sangre. Nahúm 3:1. La violencia tiene su origen en el mismo infierno, 1 Juan 5:19. RVR60. Por naturaleza el ser humano es violento, desechen la ira, maldad y habla injuriosa. Colosenses 3:8-10. RVR60. Lo primero es que queremos vivir en sociedad y no en la jungla es conocer a Dios. 1Juan 5:3. Lo segundo es escoger bien nuestras relaciones y atmósferas. Proverbios 22: 24-25. RVR60. Tercero aprende a tener dominio. “Mejor es ser paciente que poderoso; más vale tener control propio que conquistar una ciudad”. Proverbios 16:32 NTV. Proféticamente” Dentro de poco no habrá malvados, la gente humilde recibirá la tierra y disfrutará de mucha paz. Salmo 37:10-11 TLA.