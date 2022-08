La globalización tiene dos caras y según la que le veamos, nos atrae o nos asusta.

Pero el hecho es que hoy día, no hay nación que pueda vivir aislada, el progreso está en función directa a la cara que decidamos verle.

Ver la globalización cómo sinónimo de colonialismo, es una visión obsoleta, producto de reticencias ancestrales, del espectro del ayer que nos empeñamos en revivir una y otra vez.

Esa es la cara de la globalización que tenemos que sepultar.

La otra cara, la real, la vigente, la que es menester defender, es la de la cooperación multinacional, la de ganar, ganar, la del intercambio comercial, tecnológico y científico que coadyuve al progreso universal.

La reduccionista idea de las naciones independientes es retrógrada y debe ser sustituida por la de naciones dignas, integradas a un esquema realista y moderno, que respetando la soberanía nacional, tenga consciencia de la necesidad de cooperación internacional.

Todas las personas somos interdependientes, yo dependo de quienes confeccionan la ropa que uso, los alimentos que consumo o la energía eléctrica que me permite realizar mis actividades diarias. Pero todas esas personas dependen del dinero que yo pago por sus servicios.

No me puedo imaginar mi vida si yo tuviera que confeccionar mi ropa o producir mis alimentos, eso no sería, no remotamente, viable.

Igual son las naciones, no hay una que pueda satisfacer las necesidades de su población o mantener su ritmo cotidiano de vida, encerrada en sí misma. El desarrollo va invariable e inevitablemente aparejado con la apertura.

Reconocer y aceptar nuestra interdependencia, de ninguna manera es sinónimo de renunciar a nuestra dignidad y mucho menos a nuestra sagrada soberanía, es aceptar una realidad objetiva e inevitable.

Por el contrario, una "dignidad" a ultranza, anacrónica, manejada infantilmente o con ese enfoque de "yo todo lo puedo, sin ayuda alguna" a la postre traerá como consecuencia una debacle, no solamente económica, sino en toda la línea de bienestar y sobrevivencia.

Ser digno es aceptar la ayuda, pero de pie, con la frente en alto, y esa es interacción. Hoy te tiendo la mano, mañana me la tiendes tú, pero siempre en un plano de consideración y respeto.

Eso lo podemos extrapolar a las naciones, seamos dignos, pero en un plano de igualdad, madurez, apertura y realismo.

Cultivar nuestras relaciones con el mundo, conllevará a un real desarrollo y este a su vez fortalecerá los rubros en los que si debe existir independencia y libre determinación.

Por un México digno y unido, hagamos un pacto.

Gracias