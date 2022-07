Democracia es una forma de vida, se define como "Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes"



La democracia no inicia ni termina en las urnas, su plenitud es cuando se logra instaurar una verdadera democracia participativa, cuando la ciudadanía se empodera, cuando se sacude la idea del "no pasa nada" del "lo que yo diga no cuenta" del "que otros decidan, a mí no me interesa"

La democracia es real y efectiva responsabilidad del pueblo todo.



No basta, como lo dice su definición, con elegir libremente a los gobernantes y representantes populares para creer que se vive una democracia, es menester estar pendientes para evaluarlos y controlarlos.



Un pueblo tendrá un régimen democrático cuando se escuchen y tomen en cuenta todas las voces, cuando se toleren, consideren y respeten todas las corrientes ideológicas que conforman una ciudadanía empoderada y libre, cuando se entienda que en política, uno más uno suma tres, no dos como en una simple suma aritmética.



Democracia, como ya se dijo, es una forma de vida, de enfrentar y resolver los problemas colectivos, es democracia cuando los intereses presentes y futuros de los más, se sobrepongan a los menos y cuando esos menos reconozcan que aunque no convenga a sus intereses, se actuó con justicia, existiendo evidencia del respeto que se les brinda.



Democracia no es simulación, manipulación, ni opresión implícita, democracia es responsabilidad y respeto, es inclusión, es progreso general.



Hacer de México una nación verdaderamente democrática, es responsabilidad y tarea de todos y es de ahora.



Por un México digno y unido, hagamos un pacto.

Gracias