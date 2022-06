La violencia ciudadanizada.

Las estrategias violentas para exigir justicia se han convertido en lo cotidiano, no obstante continuamos ignorando el mensaje que conlleva.

Es evidente que la tolerancia social se achica, que la estabilidad se rompe, la paz se debilita, la paciencia termina.

Solo quien no quiere verlo no lo ve, pero algo está cambiando, la sociedad pierde la calma, su lenguaje dejó de ser la petición pacifica o la negociación respetuosa, para arribar a las tomas de vías de comunicación, de casetas de peaje, los secuestros de servidores públicos, las marchas, la destrucción del mobiliario público, lo secuestros de camiones, los "bloqueos" y otras formas menos "ortodoxas".

Es indudable que las acciones sociales, día a día, se encaminan hacia la intolerancia desbordada, lo que evidencia el efecto de causas que se pretende pasar por alto.

La confianza de la ciudadanía en los instrumentos de justicia disminuye a cada acontecimiento de impunidad. Pareciera ser que los responsables de actuar estimulan, con su indolencia, las medidas sociales de exigencia extrema, pues en realidad, en el fondo de cada una de esas acciones, subyace una omisión de autoridades responsables de aplicar la ley.

Da la impresión de que solamente se investigan los casos de impacto mediático, pero no se ve respuesta en otros miles que son anónimos y con ello la ciudadanía aprende que solamente con la presión mediática será escuchada y atendida.

Algo pasa en nuestro México, ignorar esa realidad no aminorará sus consecuencias. Aun es tiempo de ponerle remedio, y no me refiero solamente a sancionar a quienes no se les deja otro camino que acudir a esas prácticas, las que aunque indeseables, en la mayoría de los casos son el único recurso para hacerse escuchar.

Me refiero a la exigencia del respeto a la ley, a la justicia, a la responsabilidad y a la aplicación irrestricta de las normas que rigen a cada funcionario público, me refiero a la investigación y sanción a servidores públicos omisos, indolentes o incompetentes.

Sólo así podremos crear la nación deseada.

Por un México digno y unido.

Gracias