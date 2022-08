Vivir o existir

Vivir o sólo existir, la pregunta que algunos nos hacemos, pero en realidad, es un cuestionamiento que todos deberíamos tener presente: ¿vivimos? o solamente existimos.

Vivimos cuando enfrentamos la realidad y tratamos de superarla. Solamente existimos si nos refugiamos en una cómoda realidad pensada, creada, una realidad de fantasía, a modo.

Vivimos cuando hacemos, existimos cuando solamente esperamos que otros hagan.



Vivimos cuando tenemos sueños y luchamos por materializarlos,

solamente existimos si nos sentamos a contemplar el paso de los triunfadores.

La diferencia entre vivir y existir es abismal, pero abismal es también la posibilidad de que aceptemos que simplemente existimos, que transitamos por la vida como lo hacen los vegetales: esperando el agua que les dará vida, esperando que nadie los tale, esperando la luz solar.

Los vegetales son seres vivos resignados a su suerte, no protestan, no luchan, no pueden alzar la voz, se someten esperando que nadie los haga leña.



Son como muchos de nosotros, llenos de esperanza, pero vacíos del valor para enfrentar la vida, carentes de la fuerza de voluntad para vencer adversidades.



¿Qué nos pasó? ¿En qué momento nos desviamos del camino?

Los mexicanos provenimos de una estirpe guerrera, que no se conformó con existir, de quienes murieron luchando para vivir en libertad y legarnos el mismo derecho.

Ese es nuestro México indomable, orgullosamente digno, pero con ese espíritu hoy opacado por nuestros miedos y pasiones políticas.



Hacer de México una nación viva, requiere de mexicanos vivos, luchadores tenaces por la justicia y la libertad, ciudadanos que no olviden que la patria estará siempre por sobre cualquier ideología o tendencia partidista.

Es tiempo de vivir.



Por un México digno y unido, hagamos un pacto.

Gracias