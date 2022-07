El equilibrio "produccional"

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED: PRODUCCIÓN Y POBLACIÓN. UNA POLITICA DE EQUILIBRIO POBLACIONAL: LA PLANEACIÓN HOY.

(EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN)

TRATARÉ DE SER LO MENOS FRÍO POSIBLE PERO ES ACADEMIA



El crecimiento poblacional es un factor económico; es bueno si "hace falta", pero no lo es si se dispara por encima de la capacidad de producción que a su vez está relacionado con él, pero en etapa productiva. Las poblaciones viejas no ayudan, pero las jóvenes tampoco, menos las infantes, aunque estas dos últimas llegarán algún día a ser productivas, pero muy demandantes en el proceso. Es decir, ¿qué hacer para "mantener un equilibrio" entre el nacimiento y la producción? Pero esto no es cosa menor, es cosa seria y, mantener un equilibrio demográfico versus la producción es necesario.

En 1978, México generó a través del Seguro Social el programa nacional de planificación familiar. En la actualidad, se brindan 18 métodos de planificación familiar temporales y definitivos para el público en general. Informaba la coordinadora de Programas Médicos de la División de Atención Prenatal y Planificación Familiar del IMSSS, Dra. Leticia Gabriela Gutiéreez Luna. Los tratamientos consisten en hormonales orales e inyectables mensual o trimestral; parche anticonceptivo transdérmico; implantes sub dérmicos para tres años y cinco años. Asimismo, dispositivo medicado para cinco años; diversos dispositivos con cobre, así como condón masculino y femenino para prevenir infecciones de transmisión sexual. Los métodos definitivos de planificación familiar son vasectomía para varones; y para mujeres, Oclusión Tubaria Bilateral.

Los resultados han sido positivos, con cobertura de aceptantes de método anticonceptivo de 93.6 por ciento en mujeres en edad fértil la tasa de partos se ubicó en 29.7; y la de abortos en 4.1 por cada 100 mil mujeres. De antemano, la tasa que en ese entonces superaba el 3%, pudo ser "controlada" a poco más de un 1% en promedio, 1.2% el año pasado. A nivel nacional se cuenta con 242 consultorios de Planificación Familiar en Unidades de Medicina Familiar, dedicados a la consejería de personas para que ejerzan su derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. Se cuenta también con 253 Módulos de Apoyo a la Prestación de Servicios (MAPS), que se suman a los siete mil 663 consultorios de Medicina Familiar, donde personal capacitado orienta a las parejas en torno a la decisión libre, responsable e informada sobre el número de hijos y el momento de tenerlos.

Sin embargo, cómo está la población más vieja? En qué momento ocuparemos ya subir la tasa (de natalidad o nacimientos)? Estamos preparados? Hay una política de “equilibrio poblacional y productiva” más que solo de una de planificación familiar? Una productiva "acorde" a estos crecimientos o necesidades poblacionales? Es algo en lo que se debe trabajar.

Ha habido un gradual proceso de envejecimiento en nuestro país; la edad promedio era de 22 años en el 2000, de 26 en el 2010 y de 29 actualmente. La población de 60 años y más pasó de 9% en el 2010 a 12%, mientras que los menores de 17 han disminuído de 35.4% a 30.4%. Así mismo, la esperanza de vida ha subido. Poco más de 15 millones en actualidad son adultos mayores. Los desafíos están ahí, qué hacer? Porque parte de la planificación poblacional en este caso, no solo familiar, decíamos: "el equilibrio poblacional", pasa cuestiones económicas, de cómo producir para todos y no solo para unos cuantos o los que “puedan subsistir”. Tenemos que buscar otras formas de producir, y de distribuir lo generado o producido. Cuando el Presidente de México instituye un programa para adultos mayores, y en esto si le doy la razón, es para darles o hacerles justicia en este desequilibrio, que debemos procurar ya no suceda más.

Hace ya algunos años, George Soros advertía sobre la crisis del capitalismo global (1998), y no se refería solamente a la parte económica por cierto; decía: «los países compiten por atraer y retener capital, y preparar condiciones para ello tiene prioridad sobre otros objetivos sociales. Pero el sistema está profundamente viciado. Mientras el capitalismo continúe triunfante, la búsqueda de dinero anula todas las demás consideraciones sociales. Los mecanismos económicos y políticos quedan desbaratados. El desarrollo de una economía global no ha ido a la par que el desarrollo de una sociedad global». Surgieron y se fortalecieron términos como “coopetencia y glocal”, gobernanza, región estructural y funcional, desarrollo regional integral y, se acentuó la importancia del desarrollo sobre el mero crecimiento económico.

Curiosamente, estas sociedades no podrán emerger desde lo global, sino precisamente desde lo local y lo regional, desde lo que producen, hacen y manifiestan, por lo que comprender y combinar las diferencias, en un mundo en igualdad de condiciones, es el reto. Debe invertirse la ecuación, lograr el desarrollo global desde lo local, y no al revés. Hace falta claramente otra forma de ver y atender las cosas, empero, sin echar por tierra lo logrado. Tenemos que impulsar la economía local, la economía social, y la planeación o equilibrio poblacional pasa por ahí! Es decir, no nos estamos refiriendo a planificar familias, sino a planificar población o si mucho me apuran a planificar el Estado (no al Estado, no nos asustemos, no es la idea de una economía central planificada, menos bajo la lógica del finado Luis Echeverría, DEP). Conjuntar la población y la producción. La forma de planificar demográficamente si, pero también la forma de producir y distribuir.

De acuerdo con la información de INEGI en el año 2020, la población total en Sinaloa fue de 3 millones 026 mil 943 personas, 259 mil 182 personas más con respecto al año 2010 que fue de 2 millones 767 mil 761, lo que en términos relativos significó un crecimiento acumulado de 9.4% y un crecimiento promedio anual de 0.9%. Este último dato es sobre Sinaloa, todavía no estamos en un problema. Nuestra tasa es por debajo de la nacional.

Pero en cualquier sentido el reto es y será el mismo. En el futuro. Una economía para la producción y distribución y no solo para la especulación. Buscar otras maneras de equilibrio poblacional y productivo. “El equilibrio produccional”. SE VALE REFLEXIONAR.